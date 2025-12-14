#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κολομβία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό

«Ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη», δήλωσε ο ο κυβερνήτης της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν.

Δημοσιεύθηκε: 14 Δεκεμβρίου 2025 - 23:47

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ενός λυκείου σχολείου έπεσε σε γκρεμό, σήμερα Κυριακή (14/12), σε αγροτική περιοχή στη βόρεια Κολομβίας.

Σε ανάρτηση στο X, ο κυβερνήτης της Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότεροι από 10 νεκροί και 20 τραυματίες», είπε ο Χουλιάν. «Ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη», πρόσθεσε.

