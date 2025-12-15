Εκλογές στη Χιλή: Νίκη του ακροδεξιού Καστ στο δεύτερο γύρο

Η υποψήφια της συμμαχίας της Αριστεράς για την προεδρία της Χιλής, Γιανέτ Χάρα, παραδέχθηκε την ήττα της στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, απέναντι στον υποψήφιο της ακροδεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Ο κ. Καστ, υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός 59 ετών, επικράτησε με 58,30% των ψήφων της κ. Χάρα, η οποία έλαβε το 41,70%, κατά τα ως τώρα αποτελέσματα, με το 76% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Ο Καστ δεσμεύτηκε χθες Κυριακή να «αποκαταστήσει την τήρηση του νόμου» στη χώρα, παρουσιάζοντάς την ως βαθιά βυθισμένη στην ανασφάλεια.

Στην επινίκια ομιλία του στο Σαντιάγο, μετά την ευρεία νίκη του επί της υποψήφιας της συμμαχίας αριστερών και κεντρώων παρατάξεων, Γιανέτ Χάρα, ο 59χρονος πρώην κοινοβουλευτικός δήλωσε: «Η Χιλή νίκησε (…) Η ελπίδα να ζούμε χωρίς φόβο νίκησε».

Υποστηρικτές του υποψηφίου της άκρας δεξιάς, ανεμίζοντας σημαίες της Χιλής, βγήκαν σε δρόμους πόλεων να πανηγυρίσουν τη νίκη του.

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η κ. Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον υπερσυντηρητικό Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».

Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ, πριν από 35 χρόνια, θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη νίκη Καστ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχαίρουν τον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ για τη νίκη του στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μετά την εκλογή του Καστ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, για τη νίκη του στις εκλογές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν στενά με τη νέα κυβέρνησή του, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και την αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters