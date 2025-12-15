Διάσωση του μεγαλύτερου χυτήριου αλουμινίου ετοιμάζει η Αυστραλία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι ανακοίνωσε την Παρασκευή μια προσπάθεια διάσωσης με στόχο να παραμείνει σε λειτουργία το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου της Αυστραλίας, η προβληματική μονάδα Tomago, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στη Rio Tinto, μετά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας το 2028.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την προειδοποίηση της εταιρείας τον Οκτώβριο ότι η Tomago Aluminium, εργοδότης περισσότερων από 1.000 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και 200 εργολαβικών συνεργατών, ενδέχεται να αναγκαστεί να κλείσει, αφού δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει νέες, οικονομικά προσιτές πηγές ενέργειας.

Το αλουμίνιο είναι «όλο και περισσότερο ένα ζωτικής σημασίας προϊόν», δήλωσε ο Αλμπανίζι, καθιστώντας σημαντική τη διατήρηση της λειτουργίας της Tomago.

«Εάν η Αυστραλία δεν παράγει αλουμίνιο, τότε οι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους είναι σημαντικές», δήλωσε από το χυτήριο, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Σίδνεϊ, στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW).

«Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν μακροπρόθεσμες ενεργειακές λύσεις πέραν του 2028».

Η συμφωνία, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, θα περιλαμβάνει την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης προμήθειας ενέργειας σε σταθερή τιμή για το χυτήριο, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η Tomago είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην πολιτεία και, όπως και ορισμένα άλλα αυστραλιανά χυτήρια που αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος κατά τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές, κατασκευάστηκε τον περασμένο αιώνα για να αξιοποιήσει τις άφθονες προμήθειες φθηνού άνθρακα.

«Η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζει χρόνια συνεργατικής εργασίας μεταξύ της Tomago και των εταίρων της κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της Rio Tinto, για την αντιμετώπιση μίας από τις πιο σύνθετες ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυστραλιανή βιομηχανία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σάιμον Τροτ, διευθύνων σύμβουλος της Rio Tinto, χαιρετίζοντας τη συμφωνία.

Η Tomago θα συνεισφέρει επίσης τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια Αυστραλίας (666,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις σημαντικής συντήρησης την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού ευκαιριών απανθρακοποίησης, ανέφερε η κυβέρνηση.

«Είμαστε ευγνώμονες τόσο προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και προς την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Tomago, Ζερόμ Ντοζόλ, προσθέτοντας ότι η εταιρεία προσβλέπει στη συνεργασία με την κυβέρνηση.

Το χυτήριο είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα βιομηχανίας που λαμβάνει στήριξη από την κυβέρνηση, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει δεσμευθεί σε πακέτα διάσωσης για το χυτήριο χαλκού Mount Isa και το διυλιστήριο Townsville της Glencore, τις δραστηριότητες μολύβδου και ψευδαργύρου της Nyrstar της Trafigura, καθώς και το χαλυβουργείο Whyalla.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την Tomago, η κυβέρνηση θα παράσχει επίσης ευνοϊκά χρηματοδοτικά σχήματα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας.