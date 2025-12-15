#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ρωσική αγωγή κατά του Euroclear, ζητά 229 δισ. δολάρια

Το ποσό που διεκδικείται ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Μόσχας ισούται με το συνολικό ύψος των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων, πλέον πρόσθετα έσοδα που χάθηκαν.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 09:34

Η Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα ζητώντας 18,2 τρισ. ρούβλια (229 δισ. δολάρια) από την Euroclear, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι θα προσφύγει κατά του θεματοφύλακα με έδρα το Βέλγιο για «παράνομες ενέργειες» που καθιστούν «αδύνατη για την τράπεζα τη διάθεση των κεφαλαίων και των τίτλων της».

Το ποσό που διεκδικείται ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Μόσχας θα ισούται με το συνολικό ύψος των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και με τα πρόσθετα έσοδα που χάθηκαν από αυτά, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ρυθμιστής στα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

