Εκτόξευση συναλλαγών στα CDS, φόβοι για πτωχεύσεις εταιρειών ΑΙ

Το trading σε προϊόντα που πληρώνουν όταν οι εταιρείες αθετούν τις υποχρεώσεις τους εκτοξεύεται, καθώς οι επενδυτές αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τον κίνδυνο να μετατραπεί η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης σε κατάρρευση.

Οι όγκοι στα λεγόμενα credit default swaps (CDS), συνδεδεμένα με μια χούφτα αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων, έχουν αυξηθεί κατά 90% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δεδομένα από τον εκκαθαριστή DTCC, γράφουν οι Financial Times.

Η αυξανόμενη χρήση αυτών των στρατηγικών υπογραμμίζει το γεγονός ότι κάποιοι επενδυτές ανησυχούν για την πληθώρα εκδόσεων ομολόγων από τεχνολογικές εταιρείες για τη χρηματοδότηση υποδομών AI, οι οποίες θα μπορούσαν να χρειαστούν χρόνια για να αποφέρουν αποδόσεις.

Η βιασύνη να προστατευθούν από πιθανές αθέτησεις έρχεται καθώς η πώληση τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street επανεκκίνησε την περασμένη εβδομάδα μετά τα αποτελέσματα της Oracle, εταιρείας λογισμικού, και της Broadcom, κατασκευάστριας chip, τα οποία υστέρησαν σε σχέση με τις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών.

Τα χρέη και οι μετοχές εταιρειών συνδεδεμένων με το τεχνολογικό μπουμ έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς οι traders αναλύουν τις εκθέσεις κερδών και συζητούν πώς τα ανταγωνιστικά προϊόντα AI από εταιρείες όπως οι OpenAI, Google και Anthropic θα επηρεάσουν τη ζήτηση για chips και data centers.

Η αύξηση στο trading CDS ήταν ιδιαίτερα εμφανής για την Oracle και την εταιρεία cloud computing CoreWeave, οι οποίες συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος για να εξασφαλίσουν χωρητικότητα στα data centers. Νέα αγορά CDS για τη Meta δημιουργήθηκε μετά την έκδοση ομολόγων ύψους 30 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο για τη χρηματοδότηση έργων AI.

Τα CDS χρησιμοποιούνται για προστασία έναντι αθέτησης αλλά και για κάλυψη ή στοιχηματισμό σε διακυμάνσεις τιμών ομολόγων. «Οι όγκοι CDS σε μεμονωμένες εταιρείες έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτό το τρίμηνο, ιδιαίτερα για τους hyperscalers που χτίζουν τεράστια data centers στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Νάθανιελ Ρόζενμπαουμ, στρατηγικός αναλυτής πιστοληπτικής ικανότητας στην JPMorgan.

Ανώτατο στέλεχος μεγάλης αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας πιστώσεων συμφώνησε, σημειώνοντας ότι «το trading CDS σε μεμονωμένες εταιρείες έχει αυξηθεί σημαντικά, με τους επενδυτές να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο καλάθια σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ή ειδικά στην Oracle και τη Meta».

«Πώς προστατεύεσαι και δημιουργείς κάλυψη; Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι ένα καλάθι τεχνολογικών CDS», πρόσθεσε η πηγή.

Το ενδιαφέρον για CDS σε υψηλής αξιολόγησης αμερικανικές εταιρείες ήταν περιορισμένο έως ανύπαρκτο στην αρχή του έτους, όταν οι τεχνολογικές εταιρείες χρηματοδοτούσαν κυρίως τις δαπάνες τους για AI μέσω των μεγάλων ταμειακών διαθεσίμων και των ισχυρών κερδών τους.

Η αγορά ζεστάθηκε όταν αυτές οι εταιρείες άρχισαν να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές χρέους για να καλύψουν τα αυξανόμενα κόστη τους. Η Meta, η Amazon, η Alphabet και η Oracle συγκέντρωσαν συνολικά 88 δισ. δολάρια φέτος το φθινόπωρο για έργα AI, με την JPMorgan να προβλέπει ότι οι εταιρείες investment-grade θα συγκεντρώσουν 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2030.

«Οι επενδυτές πέρασαν από την αντίληψη ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου πιστωτικός κίνδυνος στο ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ανάλογα με την εταιρεία, και αυτό απαιτεί προστασία», δήλωσε επενδυτής σε εξειδικευμένη διαχειριστική εταιρεία περιουσιακών στοιχείων.