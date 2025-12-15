#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κλειστό σήμερα το Μουσείο του Λούβρου

Το προσωπικό ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης, σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 12:01

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα σήμερα καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης, δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι στο δίκτυο BFM TV.

Το μουσείο δεν άνοιξε στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί όπως συνήθως, καθώς το προσωπικό του είχε γενική συνέλευση για να συζητήσει για απεργιακή κινητοποίηση όσον αφορά τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας στο μουσείο αυτό που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα παγκοσμίως.

