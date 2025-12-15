Το «όχι» στην εξαγορά από Tether εκτόξευσε τη μετοχή της Juventus

Οι μετοχές της Juventus Football Club SpA εκτινάχθηκαν μετά την άρνηση από το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Agnelli, την Exor NV, στην προσφορά από την Tether Holdings για την απόκτηση του ιταλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων υπέβαλε αργά την Παρασκευή μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά για την αγορά του 65,4% που κατέχει η Exor, στην τιμή των 2,66 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την Juventus περίπου στο 1,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με επιστολή που εστάλη στην Exor και είδε το Bloomberg.

Η Exor απάντησε άμεσα, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει το ποσοστό της στην Tether ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Το διοικητικό συμβούλιο που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο απέρριψε ομόφωνα την προσφορά.

Οι μετοχές αυξήθηκαν έως και 13% σήμερα, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Νοέμβριο του 2024 στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.

«Η Juventus αποτελεί μέρος της οικογένειάς μου εδώ και 102 χρόνια», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exor, Τζον Έλκαν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα το Σάββατο. «Κατά τη διάρκεια ενός αιώνα, τέσσερις γενιές την ανέπτυξαν, την ενίσχυσαν, την φρόντισαν σε δύσκολες στιγμές και γιόρτασαν σε χαρούμενες».

Η προσφορά έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τους Agnelli, οι οποίοι αναδιαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιό τους εν μέσω ανατροπών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Exor, που ελέγχει τη Ferrari NV και είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος επενδυτής στη Stellantis NV, συμφώνησε νωρίτερα φέτος να πουλήσει την επιχείρηση φορτηγών Iveco Group NV στη Tata Steel Ltd και τη Leonardo SpA. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζητήσεις με τον όμιλο Antenna του Κυριακού για την πώληση του ομίλου μέσων ενημέρωσης Gedi Gruppo Editoriale SpA.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας δήλωσε την Κυριακή ότι η εταιρεία μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να παραμείνει στα ιταλικά χέρια για τη διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες πώλησης με τον όμιλο Antenna.

Η Juventus, ένας από τους πιο διακεκριμένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ιταλίας, ήταν ο πρώτος μεγάλος ευρωπαϊκός σύλλογος που είχε εταιρεία κρυπτονομισμάτων ως κορυφαίο μέτοχο, αφού η Tether συσσώρευσε ποσοστό 10,7% τον Απρίλιο.

Η Tether, γνωστή κυρίως για το stablecoin USDT, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι είναι έτοιμη να επενδύσει 1 δισ. ευρώ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του συλλόγου.