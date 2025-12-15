Η JP Morgan λανσάρει money market fund με τεχνολογία blockchain

Η JP Morgan προστίθεται στη λίστα των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών κολοσσών που επιδιώκουν να φέρουν την τεχνολογία blockchain στα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (money market funds).

Η αμερικανική τράπεζα, μέσω του βραχίονα διαχείρισης κεφαλαίων ύψους 4 τρισ. δολαρίων, λανσάρει το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς στο blockchain του Ethereum. Η JP Morgan θα χρηματοδοτήσει αρχικά το αμοιβαίο κεφάλαιο με 100 εκατ. δολάρια και στη συνέχεια θα το ανοίξει σε εξωτερικούς επενδυτές.

«Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους πελάτες γύρω από το tokenization», δήλωσε ο Τζον Ντόναχιου, επικεφαλής παγκόσμιας ρευστότητας στη J.P. Morgan Asset Management. «Αναμένουμε να είμαστε ηγέτες σε αυτόν τον τομέα, συνεργαζόμενοι με τους πελάτες ώστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε μια γκάμα προϊόντων που τους προσφέρει, στο blockchain, τις ίδιες επιλογές που έχουν στα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς» πρόσθεσε ο Ντόναχιου.

Ο όρος tokenization, αναφέρεται ουσιαστικά στη διαδικασία μετατροπής των δικαιωμάτων σε ένα περιουσιακό στοιχείο σε ένα ψηφιακό token, σε μια αλυσίδα blockchain.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο, με την ονομασία My OnChain Net Yield Fund ή «MONY», υποστηρίζεται από την ψηφιακή πλατφόρμα Kinexys Digital Assets της JP Morgan, και θα είναι διαθέσιμο σε ξεχωριστή ομάδα επενδυτών — δηλαδή σε ιδιώτες με επενδύσεις τουλάχιστον 5 εκατ. δολαρίων και σε θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο όριο τα 25 εκατ. δολάρια.

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης στο αμοιβαίο κεφάλαιο ανέρχεται στο 1 εκατ. δολάρια.