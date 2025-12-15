Σταθερός στο 2,2% ο πληθωρισμός στον Καναδά

Ο πληθωρισμός στον Καναδά παρέμεινε σταθερός τον περασμένο μήνα, ενώ οι βασικοί δείκτες σε γενικές γραμμές υποχώρησαν, καθώς οι επιταχυνόμενες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και ορισμένων άλλων αγαθών αντισταθμίστηκαν από την επιβράδυνση στην αύξηση των τιμών υπηρεσιών.

Ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,2% τον Νοέμβριο, αντίστοιχο με τον ρυθμό του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά. Πρόκειται για ποσοστό βραδύτερο από τη μέση εκτίμηση 2,3% σε έρευνα του Bloomberg.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,1%, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες.

Οι βασικές πιέσεις στις τιμές γενικά υποχώρησαν ή παρέμειναν σταθερές τον Νοέμβριο. Εξαιρούμενων των τροφίμων και της ενέργειας, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 2,7% τον Οκτώβριο. Ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών της βενζίνης, αυξήθηκε με ρυθμό 2,6% για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Ωστόσο, το εύρος των πληθωριστικών πιέσεων μεγάλωσε, καθώς το 42% των στοιχείων του δείκτη τιμών καταναλωτή αυξήθηκε πάνω από ετήσιο ρυθμό 3%, από 34% προηγουμένως.

Συνολικά, η έκθεση δείχνει ότι ο γενικός πληθωρισμός τείνει να φθίνει προς τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ακόμη κι αν ορισμένα μέτρα υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν πιο κοντά στο 3%. Η Τράπεζα του Καναδά βλέπει συνεχιζόμενη χαλάρωση στην καναδική οικονομία, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί πλήττουν βασικούς τομείς και επιβαρύνουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τις καταναλωτικές δαπάνες.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο σταθερό στο 2,25% την περασμένη εβδομάδα και επανέλαβε ότι βλέπει το κόστος δανεισμού «περίπου στο σωστό επίπεδο» για να στηρίξει την ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα τον πληθωρισμό συγκρατημένο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στον στόχο του 2%, περίπου στο ίδιο επίπεδο που βρίσκεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Τον Νοέμβριο, οι χαμηλότερες τιμές για ταξίδια και διαμονή, καθώς και η βραδύτερη αύξηση των τιμών των ενοικίων άσκησαν καθοδική πίεση στον γενικό πληθωρισμό. Το υψηλότερο κόστος των ειδών παντοπωλείου, καθώς και η μικρότερη μείωση των τιμών της βενζίνης ήταν οι κύριοι ανοδικοί παράγοντες.

Οι τιμές των ειδών παντοπωλείου αυξήθηκαν κατά 4,7% τον Νοέμβριο, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς το κόστος των φρέσκων φρούτων αυξήθηκε και οι τιμές του βοδινού κρέατος και του καφέ συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά.