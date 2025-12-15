Η Κομισιόν εξετάζει άρση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να άρουν την πανευρωπαϊκή απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, επιτρέποντας στις αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεχίσουν να κατασκευάζουν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη και ντίζελ μετά την ημερομηνία αυτή.

Η αρχική απαγόρευση προέβλεπε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα έπρεπε να μηδενίσουν την παραγωγή όλων των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2035.

Ωστόσο, βάσει αναθεώρησης της νομοθεσίας που αναμένεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα μπορούν να περιορίσουν τις εκπομπές ρύπων στο 10% των επιπέδων του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν ορισμένους όρους, όπως η χρήση «πράσινου» χάλυβα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στους Financial Times δύο αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Οι όροι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό συζήτηση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης της Ε.Ε. θεωρούνταν εμβληματικό στοιχείο της κλιματικής νομοθεσίας της Ένωσης, αλλά έχει δεχθεί πιέσεις και αντιδράσεις από αυτοκινητοβιομηχανίες και κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ιταλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να επανεξετάσει τους κανόνες το επόμενο έτος, ωστόσο επισπεύδει την επανεξέταση υπό την πίεση της βιομηχανίας.

Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει συνομιλίες.