#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Κομισιόν εξετάζει άρση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης

Oι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν έναν περιορισμένο αριθμό βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων οχημάτων και μετά το 2035.

Η Κομισιόν εξετάζει άρση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 17:14

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να άρουν την πανευρωπαϊκή απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035, επιτρέποντας στις αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεχίσουν να κατασκευάζουν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη και ντίζελ μετά την ημερομηνία αυτή.

Η αρχική απαγόρευση προέβλεπε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα έπρεπε να μηδενίσουν την παραγωγή όλων των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2035.

Ωστόσο, βάσει αναθεώρησης της νομοθεσίας που αναμένεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τρίτη, οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα μπορούν να περιορίσουν τις εκπομπές ρύπων στο 10% των επιπέδων του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν ορισμένους όρους, όπως η χρήση «πράσινου» χάλυβα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στους Financial Times δύο αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Οι όροι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό συζήτηση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης της Ε.Ε. θεωρούνταν εμβληματικό στοιχείο της κλιματικής νομοθεσίας της Ένωσης, αλλά έχει δεχθεί πιέσεις και αντιδράσεις από αυτοκινητοβιομηχανίες και κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ιταλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να επανεξετάσει τους κανόνες το επόμενο έτος, ωστόσο επισπεύδει την επανεξέταση υπό την πίεση της βιομηχανίας.

Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει συνομιλίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Volkswagen: Πρώτο λουκέτο σε γερμανικό εργοστάσιο μετά από 88 χρόνια

VIP προνόμια σε ηλεκτρικά Ι.Χ. made in Europe: Θέσεις πάρκινγκ, έξτρα επιδοτήσεις

Πενταετή αναστολή στην απαγόρευση συμβατικών κινητήρων προτείνει η ΕΕ

Ο μύθος της ενωμένης και «αυτόνομης» Ευρώπης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο