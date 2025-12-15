Σέφκοβιτς: Η Κίνα διευρύνει τη χορήγηση αδειών για σπάνιες γαίες

Η Κίνα άρχισε να χορηγεί άδειες με μεγαλύτερες περιόδους, ώστε να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκτούν κρίσιμα ορυκτά, απαραίτητα για βιομηχανίες όπως οι καθαρές τεχνολογίες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εργολαβίες στην άμυνα, δήλωσε ο κορυφαίος εμπορικός αξιωματούχος της ΕΕ, επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.

«Λαμβάνουμε αρχικές αναφορές από τον κλάδο μας ότι λαμβάνει αυτές τις γενικές άδειες, αλλά χρειαζόμαστε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για να αξιολογήσουμε ολόκληρη τη διαδικασία», δήλωσε στο Bloomberg.

Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες έχουν υποστηρίξει ότι οι άδειες που ισχύουν για ένα έτος θα βοηθούσαν στην άμβλυνση των σημείων συμφόρησης σε μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων που έχει απειλήσει να παραλύσει τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες ζωτικές βιομηχανίες.

«Αυτή η ιδέα έγινε ευνοϊκά δεκτή καθώς φαίνεται ότι λαμβάνουμε τις πρώτες γενικές άδειες και επίσης ότι η κινεζική πλευρά ήταν δεκτική στα επιχειρήματά μας» ότι η διαδικασία που αρχικά θεσπίστηκε τον Απρίλιο ήταν υπερβολικά γραφειοκρατική, δήλωσε ο Σέφκοβιτς.

Η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της τις τελευταίες εβδομάδες, επιδιώκοντας γενική αδειοδότηση — που θα επέτρεπε επαναλαμβανόμενες αποστολές σπάνιων γαιών σε μια χρονική περίοδο σε προεγκεκριμένους αγοραστές.

Σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να υποβάλουν στοιχεία που δεν απαιτούνταν καν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η γενική αδειοδότηση είναι μια από τις λύσεις που βλέπει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Από τον Απρίλιο, το Πεκίνο έχει εγκρίνει περίπου το 70% των αιτημάτων για άδειες, δήλωσε ο Σέφκοβιτς, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 50%.

Το Πεκίνο προκάλεσε πανικό σε πολλές βιομηχανίες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αλλού, αφότου θέσπισε το καθεστώς αδειών εξαγωγής για την επιτήρηση της αποστολής κρίσιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, ενός τομέα όπου η Κίνα κατέχει σχεδόν μονοπώλιο στην παραγωγή.

Εκθεση που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης σημειώνει ότι η κυριαρχία του Πεκίνου σε ορισμένες βαριές σπάνιες γαίες είναι «σχεδόν απόλυτη», ειδικά όσον αφορά κρίσιμες εισροές για «βιομηχανίες του μέλλοντος όπως η ρομποτική, ο αυτοματισμός, η προηγμένη άμυνα, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι τεχνολογίες πράσινης ενέργειας».

Η ΕΕ και η Κίνα έχουν επίσης συγκρουστεί σχετικά με τις εξαγωγές ημιαγωγών, αφότου η Ολλανδία ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia, κινεζικής εταιρείας με έδρα τη χώρα. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στη μείωση της τεράστιας εμπορικής ανισορροπίας με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς της εταίρους, τον δεύτερο μόνο μετά τις ΗΠΑ.

«Θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια για τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και εταιρείες και το να έχουμε έλλειμμα 300 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μόνιμη βάση είναι μη βιώσιμο», δήλωσε ο Σέφκοβιτς. «Αναζητούμε τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε — δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας για την επιτήρηση των εισαγωγών, η οποία παρακολουθεί τις εισροές αγαθών ανά δύο εβδομάδες και αυτό αποτελεί τη βάση για τα επόμενα βήματά μας».

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ συμφώνησε να επιβάλει τέλος 3 ευρώ για μικρά δέματα από τα μέσα του 2026, εν μέσω της άνθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου κυρίως από την Κίνα, που ασκεί σοβαρή πίεση στους Ευρωπαίους λιανοπωλητές. Η Επιτροπή προετοιμάζει μέτρα για τον περιορισμό των άμεσων ξένων επενδύσεων σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς που δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας τοπικής αξίας και της προσέλκυσης τεχνολογίας στην Κίνα.