Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για το Ουκρανικό στο Βερολίνο

Ολοκληρώθηκαν στη γερμανική πρωτεύουσα οι συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας είναι ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου.

Στο Βερολίνο μεταβαίνουν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως και οι ηγέτες της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, αλλά της Ολλανδίας, και της Σουηδίας, παρούσης της γερμανικής ηγεσίας.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου συζήτησε ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες της Κυριακής οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν να συμφωνήσει η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνοντας ότι το εδαφικό είναι κεντρικό ζήτημα για τη Ρωσία. Η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι πέτυχαν «πραγματική πρόοδο» στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών στο Βερολίνο.

«Τις τελευταίες δύο μέρες, οι ουκρανο-αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές και επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας.

«Η αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει τρόπο για ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ