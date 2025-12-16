IRC: Το Σουδάν στην κορυφή της λίστας των χωρών με τις σοβαρότερες κρίσεις

Το Σουδάν βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην πρώτη θέση της κατάταξης με τις ανθρωπιστικές κρίσεις, την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η οργάνωση αρωγής Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC), καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών σε έναν εμφύλιο που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Αυτή είναι η τρίτη συναπτή χρονιά που το Σουδάν βρίσκεται πρώτο στον κατάλογο αυτόν, ο οποίος περιλαμβάνει τις 20 χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να ξεσπάσουν νέες ανθρωπιστικές κρίσεις ή να επιδεινωθούν οι ήδη υπάρχουσες.

«Αυτό που βλέπει η IRC επί του πεδίου δεν είναι ένα τραγικό ατύχημα. Ο κόσμος δεν αποτυγχάνει απλώς να ανταποκριθεί στην κρίση. Οι πράξεις και τα λόγια την παράγουν, την παρατείνουν και την ανταμείβουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της IRC Ντέιβιντ Μίλιμπαντ.

«Η κλίμακα της κρίσης στο Σουδάν, η οποία κατατάσσεται πρώτη στον φετινό κατάλογο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και τώρα είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ, είναι χαρακτηριστική αυτής της διαταραχής», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και πλέον αποτελεί τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 12 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν τους πόρους να τους βοηθήσουν. Πολλοί εκτοπισμένοι έχουν πέσει θύματα βίας, ληστείας, σεξουαλικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον κατάλογο της IRC, στη δεύτερη θέση του καταλόγου με τις σοβαρότερες κρίσεις βρίσκονται τα παλαιστινιακά εδάφη και ακολουθούν το Νότιο Σουδάν, η Αιθιοπία και η Αϊτή.

Η IRC επεσήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κατοίκων των χωρών αυτών αντιστοιχεί μόλις στο 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν το 89% όσων έχουν ανθρωπιστική ανάγκη. Η οργάνωση πρόσθεσε εξάλλου ότι στις χώρες αυτές προβλέπεται να ζουν περισσότεροι από τους μισούς από τους ακραία φτωχούς παγκοσμίως έως το 2029.

Οι υπόλοιπες χώρες στον κατάλογο είναι η Μιανμάρ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Μαλί, η Μπουρκίνα Φάσο, ο Λίβανος, το Αφγανιστάν, το Καμερούν, το Τσαντ, η Κολομβία, ο Νίγηρας, η Νιγηρία, η Σομαλία, η Συρία, η Ουκρανία και η Υεμένη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ