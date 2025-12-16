Ρεκόρ απολύσεων στο Λουξεμβούργο από την Amazon

Η απόφαση της Amazon στις αρχές του έτους να απολύσει 14.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο έχει αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Λουξεμβούργο.

Τις επόμενες εβδομάδες, η Amazon αναμένεται να απολύσει 370 άτομα, ή περίπου το 8,5% των 4.370 εργαζομένων της. Οι απολύσεις είναι οι μεγαλύτερες στο δουκάτο εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες και αποτελούν πρόσκομμα στην αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ Amazon και Λουξεμβούργου.

Το Μεγάλο Δουκάτο — με πληθυσμό 680.000 κατοίκων και έκταση μικρότερη από την Αττική — είναι γνωστό ως φορολογικός παράδεισος και χρηματοοικονομικό κέντρο με υψηλούς μισθούς και χαμηλούς φόρους. Όπως πολλές ξένες εταιρείες, η Amazon έχει επωφεληθεί από ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και έχει αυξήσει σταθερά την παρουσία της εκεί από το 2003. Ακόμα και μετά τις απολύσεις, θα είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εργοδότης του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείες πρέπει να διαπραγματεύονται τις απολύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και μερικές φορές με την κυβέρνηση. Μετά από δύο εβδομάδες συνομιλιών, η μείωση των θέσεων εργασίας μειώθηκε πρόσφατα από 470 άτομα σε 370. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που επηρεάζονται θα ειδοποιηθούν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Prash Chandrasekhar, μέλος της αντιπροσωπείας των εργαζομένων της Amazon.

Οι περικοπές αποτελούν «προσαρμογές που αντικατοπτρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες και τις τοπικές στρατηγικές», ανέφερε η Amazon σε υπόμνημα προς το προσωπικό.

Οι απολύσεις αποτελούν ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για τους ξένους υπαλλήλους που μετακόμισαν στο Λουξεμβούργο για να εργαστούν στην Amazon. Για να συνεχίσουν να ζουν στο Δουκάτο, οι απολυμένοι υπάλληλοι από την Ινδία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και αλλού πρέπει να βρουν νέες θέσεις εργασίας σε τρεις μήνες.

«Είμαι βέβαιος ότι ορισμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να φύγουν», δήλωσε ο Chandrasekhar σε συνέντευξή του. «Δεν είναι εύκολο να βρεις δουλειά στο Λουξεμβούργο, για 370 άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας ταυτόχρονα». Για όσους ελπίζουν να εργαστούν για μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην Amazon, πρόσθεσε.

Τον Οκτώβριο, η Amazon δήλωσε ότι οι παγκόσμιες περικοπές θέσεων εργασίας είχαν σχεδιαστεί για να «μειώσουν τη γραφειοκρατία, μεταφέροντας πόρους για να διασφαλίσουν ότι επενδύουμε στα μεγαλύτερα στοιχήματά μας», όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία δήλωσε ότι περισσότερες απολύσεις έρχονται το 2026 και αναμένει να περιορίσει τις προσλήψεις σε βασικούς τομείς ανάπτυξης.

Η τελευταία φορά που μια εταιρεία μείωσε τόσες πολλές θέσεις εργασίας στη χώρα ήταν το 2006, όταν η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών TDK έκλεισε ένα εργοστάσιο και απέλυσε 344 υπαλλήλους.

Η OGBL και άλλα συνδικάτα έχουν επισημάνει τα υπερβολικά φορολογικά οφέλη που έχει χορηγήσει το Λουξεμβούργο στην Amazon. Όπως και άλλες ξένες εταιρείες, η Amazon έχει συστήσει εταιρείες χαρτοφυλακίου στο Λουξεμβούργο, μέσω των οποίων διοχετεύει τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας λογιστικούς κανόνες που κρίθηκαν νόμιμοι το 2023 από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, η Amazon δηλώνει συστηματικά ζημίες από τις ηπειρωτικές της δραστηριότητες, ελαχιστοποιώντας έτσι το φορολογικό της βάρος.

Πέρυσι, σύμφωνα με δημόσια αρχεία, η εταιρεία χαρτοφυλακίου Amazon EU Sarl με έδρα το Λουξεμβούργο ανέφερε πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ ύψους 70,4 δισ. ευρώ και σχεδόν το ίδιο ποσό εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εργαζομένων, αφήνοντας την εταιρεία με φόρο επί των κερδών μόλις 180 εκατ. ευρώ.

«Πληρώνουμε εταιρικό φόρο σε όλη την Ευρώπη ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με την τοπική φορολογική νομοθεσία παντού», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon. «Ο εταιρικός φόρος βασίζεται στα κέρδη, όχι στα έσοδα, και πέρυσι τα κέρδη μας ήταν χαμηλά καθώς συνεχίσαμε να επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε όλη την Ευρώπη».