Επιδεινώνεται η επισιτιστική κρίση στο Αφγανιστάν

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) δεν είναι σε θέση για πρώτη φορά σε δεκαετίες να προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια σε εκατομμύρια Αφγανούς που υποφέρουν από υποσιτισμό, με τους θανάτους κυρίως μεταξύ παιδιών να είναι πιθανόν να αυξηθούν φέτος τον χειμώνα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών.

Η διεθνής βοήθεια στο Αφγανιστάν έχει μειωθεί σημαντικά από το 2021, όταν οι δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εγκατέλειψαν τη χώρα και οι Ταλιμπάν ανήλθαν και πάλι στην εξουσία. Η κρίση επιδεινώθηκε από διάφορες φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί.

«Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, το WFP δεν μπορεί να ξεκινήσει να προσφέρει σημαντική χειμερινή απόκριση, ενώ παράλληλα αυξάνει την έκτακτη και επισιτιστική στήριξη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι χρειάζεται πάνω από 460 εκατ. δολάρια για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας στα έξι εκατομμύρια πιο ευάλωτους Αφγανούς.

«Με τον παιδικό υποσιτισμό να είναι ήδη στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες, και άνευ προηγουμένου μειώσεις στη (διεθνή) χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες που παρέχουν απαραίτητες υπηρεσίες, η πρόσβαση σε θεραπεία είναι ολοένα και πιο σπάνια», δήλωσε.

Οι παιδικοί θάνατοι πιθανόν να αυξηθούν τη διάρκεια των παγωμένων χειμερινών μηνών του Αφγανιστάν, όταν η τροφή σπανίζει, δήλωσε.

Το WFP εκτιμά ότι 17 εκατ. άνθρωποι αντιμετωπίζουν πείνα, με τον αριθμό τους αυξημένο κατά περίπου 3 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, μια αύξηση που εν μέρει οφείλεται στα εκατομμύρια Αφγανών που απελάθηκαν από το Ιράν και το Πακιστάν στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον επαναπατρισμό μεταναστών και προσφύγων.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι το Αφγανιστάν δεν διαθέτει τις υποδομές για να απορροφήσει την ξαφνική εισροή αυτών που επιστρέφουν.

«Χρηματοδοτούμαστε μόνο κατά 12%. Αυτό είναι εμπόδιο», δήλωσε ο Ζαν-Μαρτέν Μπάουερ, διευθυντής του τμήματος Επισιτιστικής Ασφάλειας και Διατροφικής Ανάλυσης του WFP, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη. Πρόσθεσε ότι 3,7 εκατ. παιδιά στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό, 1 εκατ. εκ των οποίων είναι σοβαρά περιστατικά. «Άρα ναι, πεθαίνουν παιδιά», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ