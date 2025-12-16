ΗΠΑ: Σε χαμηλό έξι μηνών ο σύνθετος δείκτης PMI τον Δεκέμβριο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επεκτάθηκε τον Δεκέμβριο με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, ενώ o δείκτης του κόστους εισροών εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για τον Δεκέμβριο υποχώρησε κατά 1,2 μονάδες, στις 53 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Τιμές άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της δραστηριότητας.

Ο σύνθετος δείκτης των τιμών που καταβλήθηκαν (prices-paid gauge) αυξήθηκε κατά σχεδόν 3 μονάδες, φθάνοντας τις 64,1 μονάδες.

«Κύρια ανησυχία αποτελούν τα αυξανόμενα κόστη, με τον πληθωρισμό να εκτινάσσεται απότομα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022, γεγονός που μεταφέρθηκε στις τιμές, οδηγώντας σε μία από τις εντονότερες αυξήσεις των χρεώσεων πώλησης των τελευταίων τριών ετών» δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.