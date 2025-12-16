Η Ισπανία στηρίζει ανεπιφύλακτα τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΕΕ-Mercosur

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας επανέλαβε σήμερα ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την ταχεία υπογραφή της συνθήκης ελευθέρου εμπορίου που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις λατινοαμερικάνικες χώρες της Mercosur, στην οποία αντιτίθεται η Γαλλία.

«Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρει να ολοκληρώσει (τη συνθήκη) εντός των επόμενων ημερών», είπε ο υπουργός Γεωργίας Λουίς Πλάνας μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η ισπανική κυβέρνηση θεωρεί τη συμφωνία αυτή «θεμελιώδη» για τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας σχολίασε ότι η συμφωνία μεταξύ της Mercosur και της ΕΕ θα συνιστούσε μια «ιστορική» εξέλιξη που θα δημιουργούσε «τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, με μια αγορά περισσότερων από 700 εκατομμυρίων καταναλωτών και περίπου το 25% του παγκόσμιου πλούτου». Σχετικά με τις επιφυλάξεις της Γαλλίας, επισημάνθηκε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει «μηχανισμούς προστασίας» για τους πιο ευαίσθητους τομείς, όπως είναι ο αγροτικός.

«Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την Ευρώπη», όχι μόνο για να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές «αλλά επίσης για να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της» πρόσθεσε.

Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα διευκολύνει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές οχημάτων, μηχανημάτων, κρασιών και οινοπνευματωδών αλλά παράλληλα και την είσοδο στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και νοτιοαμερικάνικης σόγιας, προοπτική που φοβίζει τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σκοπεύει να υπογράψει τη συμφωνία κατά τη σύνοδο της Mercosur στη Βραζιλία, το Σάββατο. Χρειάζεται όμως εκ προοιμίου την έγκριση των χωρών μελών και η Γαλλία έχει ζητήσει να αναβληθεί για το 2026 η εξέταση της συμφωνίας.

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία είναι «υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οικονομικό, διπλωματικό και γεωπολιτικό πεδίο». Η γερμανική κυβέρνηση στήριξε αυτήν τη θέση δηλώνοντας ότι είναι «απολύτως αναγκαίο» να υπογραφεί η συμφωνία αυτήν την εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ