#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διάγγελμα Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης

«Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Διάγγελμα Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 21:47

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας σε μήνυμα στο δίκτυό του Truth Social ότι η χρονιά που φεύγει ήταν "εξαιρετική" από τότε που ο ίδιος επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Το διάγγελμα θα γίνει την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του.

"Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00", έγραψε, προσθέτοντας: "Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσωπάρχης Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού

Ουκρανικό: Πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας, χάσμα στο εδαφικό

ΗΠΑ: Οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών ενημέρωσαν το Κογκρέσο για τα πλήγματα στην Καραϊβική

Αγωγή $5 δισ. κατά του BBC κατέθεσε ο Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο