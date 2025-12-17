#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Ξένη τρομοκρατική οργάνωση το καθεστώς της Βενεζουέλας

Ο πρόεεδρος των ΗΠΑ διέταξε τον πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από τη Βενεζουέλα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 06:44

Την επιβολή «πλήρους και ολοκληρωτικού αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το καθεστώς της Βενεζουέλας για «κλοπή αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων», αλλά και για τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και εμπορία ανθρώπων, επισημαίνοντας ότι για τους λόγους αυτούς έχει χαρακτηριστεί «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

 

«Ως εκ τούτου, σήμερα διατάσσω έναν πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν υπό κυρώσεις, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, κίνηση που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr

