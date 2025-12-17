Αγορές όπλων ύψους 50 δισ. ευρώ εγκρίνει το γερμανικό κοινοβούλιο

Το γερμανικό κοινοβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει σε στρατιωτικές προμήθειες άνω των 50 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας μια χρονιά-ορόσημο, καθώς η μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ προχωρά με ταχύ ρυθμό σε έναν εκτεταμένο επανεξοπλισμό.

Τα μέλη της επιτροπής προϋπολογισμού της Bundestag, η οποία έχει την εξουσία να μπλοκάρει ή να εγκρίνει όλες τις σημαντικές αγορές οπλικών συστημάτων, έχουν κληθεί από κυβερνητικούς αξιωματούχους να εγκρίνουν έργα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παραγγελία ύψους 21 δισ. ευρώ για ρουχισμό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τους στρατιώτες, σύμφωνα με έγγραφα που είδε η Financial Times.

Άλλα συμβόλαια περιλαμβάνουν συμφωνία 4 δισ. ευρώ για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού Puma και σχεδόν 2 δισ. ευρώ για δορυφορικά συστήματα με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αναγνώρισης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο Κρίστιαν Μέλινγκ, διευθυντής του think-tank Edina με έδρα το Βερολίνο, δήλωσε ότι το δόγμα των γερμανικών προμηθειών είναι «προμηθευτείτε ό,τι μπορείτε έως το 2029» — το έτος κατά το οποίο αξιωματούχοι στο Βερολίνο θεωρούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Οι υψηλές δαπάνες έρχονται καθώς μεγάλα και μικρά προγράμματα — από νέες στολές έως ένα αντιαεροπορικό σύστημα Arrow 3 από το Ισραήλ — έχουν αρχίσει να φθάνουν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από δεκαετίες υποχρηματοδότησης και παραμέλησης.

Η μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ δαπανούσε μόλις το 1% του ΑΕΠ για την άμυνα κατά τις δεκαετίες του 2000 και του 2010.

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισ. ευρώ για την άμυνα την περίοδο 2025–2030 — διπλάσιο ποσό από τον προϋπολογισμό της προηγούμενης πενταετίας. Παρότι ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος και για το 2026 έχει ήδη εγκριθεί από το κοινοβούλιο, η επιτροπή προϋπολογισμού της Bundestag πρέπει ακόμη να εγκρίνει κάθε σύμβαση προμήθειας αξίας άνω των 25 εκατ. ευρώ, με τις πληρωμές να καλύπτονται από διαδοχικούς προϋπολογισμούς τα επόμενα χρόνια.

Το Βερολίνο έχει προβεί σε μακρά σειρά μεγάλων αγορών από το 2022. Σε αυτές περιλαμβάνονται παρτίδα 35 μαχητικών αεροσκαφών F-35 αμερικανικής κατασκευής, ικανών να φέρουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα αποθηκευμένα σε γερμανικό έδαφος, καθώς και 20 επιπλέον Eurofighter Typhoon.

Μεταξύ των σημαντικών πρόσφατων αγορών του Βερολίνου περιλαμβάνονται επίσης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής και IRIS-T γερμανικής κατασκευής, περισσότερα από 100 σύγχρονα άρματα μάχης Leopard 2A8, 60 βαρέα μεταγωγικά ελικόπτερα Chinook, καθώς και σειρά νέων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων και πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το κύμα αγορών έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις εντός της αμυντικής βιομηχανίας, με εντάσεις σχετικά με το πόσος εξοπλισμός θα πρέπει να αγοραστεί από αμερικανικές εταιρείες όπλων έναντι ευρωπαϊκών, καθώς και με το πόσα κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθούν σε «συμβατικά» όπλα, όπως τα άρματα μάχης, αντί για νέες τεχνολογίες, όπως τα drones.