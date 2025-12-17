#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι ΗΠΑ έτοιμες για «πόλεμο» με την Ευρώπη στον τομέα των υπηρεσιών

Καταγγέλλουν ότι ευρωπαϊκές χώρες με σειρά μέτρων (φόροι, νομικές ενέργειες κ.ά) βάζουν «τρικλοποδιές» στη δράση αμερικανικών επιχειρήσεων στη Γηραιά Ηπειρο.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 09:57

Με νέο εμπορικό πόλεμο απειλούν την Ευρώπη οι ΗΠΑ, όπως προκύπτει από ανάρτηση του εμπορικού γραφείου (United States Trade Representative) της χώρας. Κατηγορούν τη Γηραιά Ηπειρο ότι βάζει προσκώματα στην δράση αμερικανικών εταιρειών.   

Αναλυτικά η ανάρτηση: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επιμείνει σε μια συνεχιζόμενη πορεία διακριτικών και παρενοχλητικών νομικών ενεργειών, φόρων, προστίμων και οδηγιών κατά των παρόχων υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αμερικανικές εταιρείες υπηρεσιών παρέχουν σημαντικές δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες της ΕΕ και αξιόπιστες επιχειρηματικές υπηρεσίες στις εταιρείες της ΕΕ, ενώ στηρίζουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε άμεσες επενδύσεις στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγείρει ανησυχίες προς την ΕΕ επί χρόνια για αυτά τα ζητήματα, χωρίς ουσιαστική δέσμευση ή βασική αναγνώριση των αμερικανικών ανησυχιών.

Σε έντονη αντίθεση, οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ έχουν καταφέρει να λειτουργούν ελεύθερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, επωφελούμενοι από την πρόσβαση στην αγορά μας και στους καταναλωτές σε ίσους όρους. Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ που μέχρι σήμερα έχουν απολαύσει αυτήν την εκτεταμένη πρόσβαση στην αγορά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Accenture
  • Amadeus
  • Capgemini
  • DHL
  • Mistral
  • Publicis
  • SAP
  • Siemens
  • Spotify

Εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ επιμείνουν στο να συνεχίσουν να περιορίζουν, να περιορίζουν και να αποθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών παρόχων υπηρεσιών μέσω διακριτικών μέσων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να αρχίσουν να χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο στη διάθεσή τους για να αντισταθμίσουν αυτά τα μη λογικά μέτρα.

Εάν χρειαστούν μέτρα, ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει την επιβολή τελών ή περιορισμών σε ξένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων ενεργειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση και για άλλες χώρες που εφαρμόζουν στρατηγική τύπου ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

 

