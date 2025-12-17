Επεσε στο 3,2% ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Νοέμβριο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ενισχύεται η πεποίθηση ότι η Τράπεζας της Αγγλίας θα προχωρήσει τελικά σε νέα μείωση των επιτοκίων αύριο, αφού ο πληθωρισμός υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 10:29

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία μειώθηκε στο 3,2% τον Νοέμβριο από 3,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE).

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στην χώρα από τον Μάρτιο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Νωρίτερα η BoE είχε προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρούσε στο 3,4%.

Αναλυτικότερα, ο πληθωρισμός υπηρεσιών μειώθηκε τελικά στο 4,4%, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας ανέμενε ότι θα διατηρούταν στο 4,5%.

Ο πληθωρισμός τροφίμων και τα μη αλκοολούχων ποτών υποχώρησε αισθητά, πέφτοντας στο 4,2% τον Νοέμβριο από 4,9% τον Οκτώβριο. Ωστόσο BoE, περιμένει άνοδο 5,3% τον Δεκέμβριο, την υψηλότερη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Τέλος ο δομικός πληθωρισμός (που εξαιρεί τις τιμές ενέργειας, τροφίμων και καυσίμων) επιβραδύνθηκε στο 3,2%.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την πεποίθηση ότι η τράπεζα θα προχωρήσει τελικά σε μείωση των επιτοκίων αύριο, παρόλο που τον περασμένο μήνα η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής BoE υπερψήφισε σε αναλογία 5-4 την διατήρηση των επιτοκίων ως έχουν.

Άλλωστε ο διοικητής της τράπεζας, Άντριου Μπέιλι, ο οποίος είχε ταχθεί κατά της μείωσης των επιτοκίων τότε, είναι πιθανό να «αλλάξει στρατόπεδο», μιας και είχε υποστηρίξει ότι ήθελε να δει να ανακόπτεται περαιτέρω η άνοδος των τιμών «φέτος» πριν υπερψηφίσει νέα μείωση των επιτοκίων.

Αξίζει να σημειωθεί η Τράπεζα της Αγγλίας προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων η στερλίνα υποχώρησε κατά περίπου μισό σεντ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

