Ρωσία: Πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ από συντρίμμια ουκρανικού drone

Η ενεργειακή εγκατάσταση έχει στοχοποιηθεί επανειλημμένα από το Κίεβο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Ρωσία: Πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ από συντρίμμια ουκρανικού drone

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 10:38

Συντρίμμια από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που καταρρίφθηκε στη διάρκεια της νύκτας, προκάλεσαν πυρκαγιά σε εξοπλισμό επεξεργασίας και σε έναν αγωγό σε διυλυστήριο πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ, το οποίο η Ουκρανία έχει επανειλημμένα στοχοθετήσει μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν, κατοικίες υπέστησαν ζημιές και δίκτυα ηλεκτροδότησης επλήγησαν μετά την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε άλλες κατοικημένες περιοχές του Κρασνοντάρ, είχε ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα μέσω του Telegram από το επιχειρησιακό επιτελείο της περιφέρειας.

Το Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ένας μείζων κόμβος ενέργειας και εξαγωγών για τη Ρωσία, καθώς φιλοξενεί σημαντικές πετρελαϊκές υποδομές, περιλαμβανομένου του λιμανιού του Νοβοροσίσκ και τερματικών σταθμών, όπως και το διυλιστήριο του Τουάπσε και εγκαταστάσεις εξαγωγών.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει πως τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν στόχο να προκαλέσουν προβλήματα στην προμήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με καύσιμα και να μειώσουν τα έσοδα από πετρελαϊκές εξαγωγές, τα οποία βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

