Απειλές Τραμπ κατά Μαδούρο και πετρελαϊκός αποκλεισμός

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διατάσσει τον αποκλεισμό των πετρελαιοφόρων υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή αποχωρούν από τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση στην Καράκας εν μέσω στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή και της απειλής χερσαίων επιθέσεων.

«Η Βενεζουέλα είναι πλήρως περικυκλωμένη από την μεγαλύτερη αρμάδα που έχει ποτέ συγκροτηθεί στην ιστορία της Νότιας Αμερικής», έγραψε χθες ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, και το σοκ για αυτούς θα είναι κάτι που δεν έχουν δει ποτέ ξανά — μέχρι να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όλο το Πετρέλαιο, τα Έδαφη και άλλα Περιουσιακά Στοιχεία που προηγουμένως μας έκλεψαν».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι χαρακτηρίζει το καθεστώς του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ως «ΞΕΝΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ». Και κατηγόρησε το «παράνομο» καθεστώς ότι «χρησιμοποιεί πετρέλαιο από αυτά τα κλεμμένα πετρελαϊκά κοιτάσματα για να χρηματοδοτεί τον εαυτό του, το ναρκοτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, τη δολοφονία και την απαγωγή».

Η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει κλιμάκωση της πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ στον Μαδούρο, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι εποπτεύει μια επιχείρηση ναρκοδιακίνησης. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τη δημοσίευση του Τραμπ. Το West Texas Intermediate ενισχύθηκε έως και 1,7%, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν πέντε ετών.

Η Βενεζουέλα καταδίκασε το τελευταίο μέτρο του Τραμπ ως «απερίσκεπτη και σοβαρή» απειλή.

«Ο Τραμπ σκοπεύει να επιβάλει, με απόλυτα παράλογο τρόπο, έναν υποτιθέμενο στρατιωτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας με στόχο την κλοπή των πλουτοπαραγωγικών πόρων που ανήκουν στην πατρίδα μας», υποστήριξε η κυβέρνηση σε δήλωση που δημοσιεύτηκε αργά την Τρίτη στον λογαριασμό Telegram της Αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες. «Η Βενεζουέλα επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της σε όλους τους φυσικούς της πόρους».

Η Βενεζουέλα δήλωσε ότι ο πρέσβης της στα Ηνωμένα Έθνη θα καταγγείλει αμέσως αυτό που αποκάλεσε «σοβαρή» παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σημείο πίεσης

Με την στοχοποίηση του πετρελαίου, ο Τραμπ πλήττει τον πυλώνα της οικονομίας της Βενεζουέλας. Η προμήθεια δολαρίων από την κυβέρνηση σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τις πωλήσεις αργού πετρελαίου, και οι περιορισμοί εμπορίας πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ νωρίτερα φέτος οδηγούν ήδη τη χώρα στα όρια υπερπληθωρισμού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο υπό κυρώσεις, ονόματι The Skipper, ανοιχτά της ακτής της Βενεζουέλας. Την επόμενη μέρα, τρία υπερδεξαμενόπλοια που αρχικά κατευθύνονταν προς τη Βενεζουέλα άλλαξαν πορεία.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις σε φερόμενα πλοία ναρκοδιακίνησης σε ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα και την Κολομβία, σκοτώνοντας δεκάδες, και ο Τραμπ έχει προτείνει πολλές φορές ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν χώρες στην ξηρά και ότι ο Μαδούρο θα πρέπει να απομακρυνθεί από την εξουσία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές σε ποια κλεμμένα εδάφη και περιουσιακά στοιχεία αναφερόταν ο Τραμπ στην απαίτησή του. Η Βενεζουέλα έχει εθνικοποιήσει τη βιομηχανία πετρελαίου και πολλές άλλες βιομηχανίες τις τελευταίες δεκαετίες, αναγκάζοντας ξένες εταιρείες να εγκαταλείψουν τη χώρα. Πολλές από αυτές τις εκμισθώσεις εκτελέστηκαν από τον αείμνηστο Ούγκο Τσάβες, προκάτοχο και μέντορα του Μαδούρο.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η Rapidan Energy Group ανέφερε σε σημείωμά της ότι πλέον βλέπει αυξημένες πιθανότητες στρατιωτικών επιθέσεων και κυβερνητικής μετάβασης στη Βενεζουέλα. «Η εκστρατεία του Λευκού Οίκου κατά της Βενεζουέλας βρίσκεται ακόμη στα πρώιμα στάδια, με την πίεση να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε.

Η κυβέρνηση Μαδούρο έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες των ΗΠΑ ως προσπάθεια αρπαγής των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, των μεγαλύτερων στον κόσμο. Ενώ η χώρα υπήρξε σημαντικός παραγωγός, η παραγωγή της έχει μειωθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία.

Τον προηγούμενο μήνα τα δεξαμενόπλοια φόρτωσαν περίπου 590.000 βαρέλια την ημέρα για εξαγωγή, σε σύγκριση με την παγκόσμια κατανάλωση πάνω από 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας πηγαίνει στην Κίνα.