«Αμεσες ενέργειες» για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία ζητά ο Λουκασένκο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, σε συνέντευξή του αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν χθες, Τρίτη, έκανε έκκληση για άμεσες ενέργειες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όσο οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες σε διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Λουκασένκο, ο οποίος είναι σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το έδαφος της Λευκορωσίας για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δικαίωμα να ασκήσει πιέσεις για μια ταχεία επίλυση της κρίσης και πρόσθεσε ότι, αν οι πολιτικές του είχαν εφαρμοστεί από την αρχή, ενδεχομένως να μην είχε υπάρξει σύγκρουση.

«Πολλά πράγματα τώρα εξαρτώνται από την θέση του Τραμπ και των ΗΠΑ. Το βασικό είναι να μην υπαναχωρήσει ο Τραμπ από τη θέση του», είπε ο Λουκασένκο στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.

Αποσπάσματα της συνέντευξης αναρτήθηκαν στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BelTA.

«Είναι ένας άνδρας με ισχυρή προσωπικότητα, κάποιες φορές παρορμητικός. Ας του επιτρέψουμε να μην τα παρατήσει, σηκώσει τα χέρια ψηλά και φύγει. Αν κάνει αποφασιστικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, θα υπάρξουν αποτελέσματα», είπε.

«Αν όλα εξαρτώνταν αυστηρά από τον Τραμπ, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει προ πολλού... Αλλά αυτή είναι μια πολύπλευρη διαδικασία και ο Τραμπ δεν μπορεί να τα λύσει όλα μόνος του... Η σύγκρουση πρέπει να παγώσει από πάνω μέχρι κάτω. Μόλις σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι, μπορείς να καθίσεις και να συμφωνήσεις σε ό,τι θέλεις», σημείωσε.

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η αποτυχία να σταματήσει ο πόλεμος θα μπορούσε «να έχει άσχημη κατάληξη για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αναπόφευκτο να εξελιχθεί σε κάποιο είδος παγκόσμιας σύγκρουσης», σχολίασε.

Ο Τραμπ έχει ηγηθεί των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης και μια αρχική ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, η οποία επικρίθηκε από πολλούς στην Ευρώπη ως υπέρ της Ρωσίας, έχει τροποποιηθεί.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία, μαζί με Ευρωπαίους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων δύο ημερών συνομιλιών στο Βερολίνο αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει την απογοήτευσή του τόσο για τον Πούτιν όσο και για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αποτυχία συμφωνίας για τον τερματισμό σχεδόν τεσσάρων ετών του πολέμου. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν περίπου το 19% του εδάφους της Ουκρανίας και έχουν ξεκινήσει μια αργή πορεία προς τα δυτικά για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ