Στο πρόγραμμα Erasmus επιστρέφει η Βρετανία από το 2027

Η Βρετανία κατέληξε σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες για την επανένταξή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πανεπιστημιακών ανταλλαγών Erasmus από το 2027, από το οποίο αποχώρησε η χώρα το 2020 στο πλαίσιο του Brexit, ανακοίνωσαν από κοινού η βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ένταξη στο Erasmus+ είναι μία σημαντική νίκη για τους νέους μας με την άρση των εμποδίων και την διεύρυνση των οριζόντων ώστε κάθε ένας, όποια και αν είναι η καταγωγή του, να έχει την δυνατότητα να σπουδάσει και να εκπαιδευθεί στο εξωτερικό», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νικ Τόμας-Σίμοντς.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιχειρεί η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο 2024, έπειτα από χρόνια έντασης ανάμεσα στους 27 και τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Τόρις στους οποίους ανήκει η πρωτοβουλία και η διαχείριση της διαδικασίας του Brexit.

Οι Βρυξέλλες χαιρετίζουν την επανένταξη

Η επιστροφή αυτή «ανοίγει τον δρόμο για νέες κοινές εμπειρίες και για μακροχρόνιες φιλίες» σε όλους τους φοιτητές που θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την επέκταση του προγράμματος», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς χαιρετίζει «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός» στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης - Βρετανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ