#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο πρόγραμμα Erasmus επιστρέφει η Βρετανία από το 2027

Η κυβέρνηση Στάρμερ προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από την αναστάτωση που προκάλεσε το Brexit. «Χαιρετίζουν» την εξέλιξη οι Βρυξέλλες.

Στο πρόγραμμα Erasmus επιστρέφει η Βρετανία από το 2027

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 12:18

Τελ. Ενημ.: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 12:33

Η Βρετανία κατέληξε σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες για την επανένταξή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πανεπιστημιακών ανταλλαγών Erasmus από το 2027, από το οποίο αποχώρησε η χώρα το 2020 στο πλαίσιο του Brexit, ανακοίνωσαν από κοινού η βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ένταξη στο Erasmus+ είναι μία σημαντική νίκη για τους νέους μας με την άρση των εμποδίων και την διεύρυνση των οριζόντων ώστε κάθε ένας, όποια και αν είναι η καταγωγή του, να έχει την δυνατότητα να σπουδάσει και να εκπαιδευθεί στο εξωτερικό», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νικ Τόμας-Σίμοντς.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιχειρεί η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιο 2024, έπειτα από χρόνια έντασης ανάμεσα στους 27 και τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Τόρις στους οποίους ανήκει η πρωτοβουλία και η διαχείριση της διαδικασίας του Brexit.

Οι Βρυξέλλες χαιρετίζουν την επανένταξη

Η επιστροφή αυτή «ανοίγει τον δρόμο για νέες κοινές εμπειρίες και για μακροχρόνιες φιλίες» σε όλους τους φοιτητές που θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την επέκταση του προγράμματος», έγραψε στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς χαιρετίζει «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός» στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης - Βρετανίας.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανία: Ερευνα για ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική

Βρετανία: Η νέα αρχηγός της ΜΙ6 προειδοποιεί για αυξανόμενη ρωσική απειλή

Τσεχία: Διορίστηκε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπάμπις

Το 51ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διεθνών Επιχειρήσεων στο ΠΑ.ΠΕΙ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο