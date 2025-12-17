Οι ΗΠΑ βάζουν στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν ένα νέο γύρο κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας για να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως η στόχευση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» πετρελαιοφόρων της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς και traders που διευκολύνουν τις συναλλαγές, ανέφεραν τα πρόσωπα, τα οποία μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές διαβουλεύσεις.

Τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ήδη αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με κάποιες πηγές.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε τα σχέδια κατά τη συνάντησή του με μια ομάδα ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα. «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο Πρόεδρος της Ειρήνης και επανέλαβα ότι υπό την ηγεσία του, η Αμερική θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X μετά τη συνάντηση.

Οι πηγές επισήμαναν ότι η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας αριθμός κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε τον πλήρους κλίμακας πόλεμο κατά της Ουκρανίας το 2022 δεν έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής τη στρατηγική του Πούτιν. Ωστόσο, μέτρα που στοχεύουν τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και το εμπόριο έχουν οδηγήσει τις τιμές του αργού στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της εισβολής, προσθέτοντας σημαντική πίεση στην ήδη προβληματική οικονομία της χώρας.

Οι συζητήσεις για περαιτέρω μέτρα έρχονται καθώς οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σημείωσαν κάποιες προόδους αυτήν την εβδομάδα σχετικά με τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ βρέθηκε στο Βερολίνο για διήμερες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες για τις τελευταίες προτάσεις.

Οι Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επαίνεσαν τη σημαντική πρόοδο σε ένα σύνολο εγγυήσεων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Κιέβου μετά τον πόλεμο.

Υπάρχουν ακόμη αγκάθια σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των περιοχών στην ανατολική Ουκρανία, τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και τη διαχείριση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, αναφέρουν οι πληροφορίες.