#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρεμλίνο: «Γνωστή» η θέση μας για την ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία

Παρότι η Μόσχα έχει εκφράσει την αντίθεση της ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το θέμα «θα μπορούσε να συζητηθεί».

Κρεμλίνο: «Γνωστή» η θέση μας για την ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 12:29

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η θέση της Ρωσίας σχετικά με ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία στη βάση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ είναι ευρέως γνωστή αλλά το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πως με βάση τις τρέχουσες προτάσεις των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα λάβει εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση και πως μια υπό ευρωπαϊκή ηγεσία δύναμη θα συνδράμει την Ουκρανία επιχειρώντας στη δυτική Ουκρανία μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά τις πληροφορίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει ένα σχόλιο στα ΜΜΕ σχετικά με τη διπλωματία, αλλά είπε ότι η θέση της Ρωσίας --που είναι αντίθετη σε τυχόν ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία-- είναι σαφής.

«Η θέση μας σχετικά με ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα στο έδαφος της Ουκρανίας είναι γνωστή», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Είναι γνωστή, είναι απολύτως συνεπής και κατανοητή. Αλλά και πάλι, αυτό είναι θέμα προς συζήτηση».

Ο Πεσκόφ είπε πως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα. Η Ρωσία περιμένει τις ΗΠΑ να ενημερώσουν τη Μόσχα σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών με την Ουκρανία μόλις είναι έτοιμες, είπε ο Πεσκόφ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ΗΠΑ βάζουν στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

«Αμεσες ενέργειες» για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία ζητά ο Λουκασένκο

Πεσκόφ: Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις δεν προμηνύει τίποτα καλό

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα εγκριθούν απ' το Κογκρέσο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο