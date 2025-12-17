Fitch: Προειδοποιητική βολή στη Euroclear για τα ρωσικά assets

Προειδοποίηση προς τη Euroclear απέστειλε ο οίκος αξιολόγησης Fitch χθες Τρίτη (16/12), θέτοντάς την σε «αρνητική αξιολόγηση» (προειδοποίηση για υποβάθμιση). Η έκθεση του οίκου επικαλείται το ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήθος νομικών κινδύνων και προβλήματα στη ρευστότητα από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για ένα δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία.

Η Euroclear με έδρα το Βέλγιο δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι η απόφαση της Fitch σηματοδοτεί την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια και λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο δάνειο αποζημιώσεων για την Ουκρανία και ότι προετοιμάζεται για μια σειρά σεναρίων.

«Με τις σωστές ολοκληρωμένες διασφαλίσεις, είμαστε βέβαιοι ότι οι σημαντικοί κίνδυνοι για τη Euroclear θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», ανέφερε εκπρόσωπος της Euroclear σε δήλωση.

Η Ε.Ε., αναζητώντας έναν τρόπο για να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει έως και 165 δισ. ευρώ από τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη, χωρίς να τα κατασχέσει.

Η Euroclear, το βελγικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων, κρατούσε ομόλογα για τη ρωσική κεντρική τράπεζα κατά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα ομόλογα έχουν έκτοτε λήξει, όμως τα μετρητά παραμένουν στη Euroclear λόγω των κυρώσεων της Ε.Ε. κατά του Κρεμλίνου. Τα μετρητά αυτά επενδύονται τώρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καταθέσεις μίας ημέρας.

Η Ε.Ε. θέλει η βελγική τράπεζα να επενδύσει αντ' αυτού σε ομόλογα μηδενικού κουπονιού που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, η Ε.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα μετρητά για να εκδώσει δάνειο αποζημίωσης προς την Ουκρανία. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόλις λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Fitch προειδοποίησε ότι η ανεπαρκής νομική προστασία και η προστασία της ρευστότητας για ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να δημιουργήσει αναντιστοιχία στον ισολογισμό της Euroclear, εάν οι υποχρεώσεις της ρωσικής κεντρικής τράπεζας καταστούν πληρωτέες.

Ο οίκος δήλωσε ότι θα λάβει απόφαση για την αξιολόγηση της Euroclear μόλις υπάρξει επαρκής σαφήνεια σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και την εφαρμογή του δανείου για τις αποζημιώσεις, η οποία θα μπορούσε να προκύψει σε μια σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η κίνηση αυτή επηρεάζει τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις αθέτησης της Euroclear Bank και της Euroclear Holding με «AA», τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις IDR με «F1+», τις αξιολογήσεις βιωσιμότητας με «AA» και τις αξιολογήσεις χρέους, σύμφωνα με τον οίκο Fitch.