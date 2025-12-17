Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα και ότι θα επιδιώξει να επεκτείνει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί.

«Πρώτον, οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν αναμφίβολα. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Εάν η αντίπαλη πλευρά και οι ξένοι προστάτες της αρνηθούν να εμπλακούν σε ουσιαστικές συζητήσεις, η Ρωσία θα επιτύχει την απελευθέρωση των ιστορικών της εδαφών με στρατιωτικά μέσα. Το καθήκον της δημιουργίας και της επέκτασης μιας ζώνης ασφαλείας θα αντιμετωπίζεται επίσης με συνέπεια».

Από τις περιφέρειες της Ουκρανίας τις οποίες η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει ως δικό της έδαφος, ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, περίπου το 90% της περιοχής του Ντονμπάς και το 75% των περιφερειών Χερσώνας και Ζαπορίζια.

Επιπλέον, η Ρωσία κατέχει ορισμένα εδάφη στις γειτονικές περιφέρειες του Χαρκόβου, του Σούμι, του Ντνιπροπετρόβσκ και του Μικολάιβ. Τα σχόλια του Πούτιν κατέδειξαν ότι η Μόσχα θα επιδιώξει περαιτέρω κέρδη σε ορισμένα από αυτά τα μέτωπα, σημειώνει το Reuters.

Με τον πόλεμο να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει έντονα για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία προελαύνει σε όλα τα μέτωπα.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνάς του, Αντρέι Μπελούσοφ, αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο της βορειοανατολικής πόλης Κουπιάνσκ -μια προσπάθεια που, όπως είπε, δεν είχε επιτυχία. Η Ουκρανία δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε ανακτήσει το 90% της πόλης, την οποία η Ρωσία υποστήριξε ότι είχε καταλάβει τον Νοέμβριο.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη υφίστανται κατήχηση με φόβους για έναν πόλεμο με τη Ρωσία και κατηγόρησε τους ηγέτες τους ότι υποδαυλίζουν την υστερία. «Έχω επανειλημμένα δηλώσει: αυτό είναι ψέμα, ανοησία, καθαρή ανοησία σχετικά με κάποια φανταστική ρωσική απειλή προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτό γίνεται απολύτως σκόπιμα», είπε.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη για πόλεμο. εάν αυτή είναι η επιλογή της Ευρώπης.