#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Στάρμερ «στέλνει» στην Ουκρανία £2,5 δισ. από την πώληση της Τσέλσι

Τα έσοδα από την πώληση του βρετανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου βρίσκονται παγωμένα σε τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πλήρωσε τώρα» διαμήνυσε ο Στάρμερ στον Αμπράμοβιτς.

Ο Στάρμερ «στέλνει» στην Ουκρανία £2,5 δισ. από την πώληση της Τσέλσι
Κιρ Στάρμερ

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 15:47

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέδωσε άδεια για τη μεταφορά 2,5 δισ. λιρών από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που προήλθαν από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας τον Ρώσο πρώην ιδιοκτήτη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμη να τον οδηγήσει στα δικαστήρια αν δεν καταβάλλει τα κεφάλαια.

«Το μήνυμά μου προς τον Αμπράμοβιτς είναι… ο χρόνος τελειώνει, τίμησε τη δέσμευση που ανέλαβες και πλήρωσε τώρα», δήλωσε ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. «Αν δεν το κάνεις, είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη ώστε κάθε δεκάρα να φτάσει σε εκείνους των οποίων οι ζωές έχουν διαλυθεί από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Ο Αμπράμοβιτς πιέστηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2022 να πουλήσει τον σύλλογο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Του δόθηκε άδεια να προχωρήσει στην πώληση υπό τον όρο ότι ούτε ο ίδιος ούτε πρόσωπα που συνδέονται μαζί του θα επωφελούνταν από αυτήν.

Τα έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων λιρών παραμένουν παγωμένα σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ολοκλήρωση της πώλησης, αφότου η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς λόγω των στενών του δεσμών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς με Τραμπ

Τετραμερής Ζελένσκι-Στάρμερ-Μακρόν-Μερτς στο Λονδίνο

Στο πρόγραμμα Erasmus επιστρέφει η Βρετανία από το 2027

Fitch: Προειδοποιητική βολή στη Euroclear για τα ρωσικά assets

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο