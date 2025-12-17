Ο Στάρμερ «στέλνει» στην Ουκρανία £2,5 δισ. από την πώληση της Τσέλσι

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέδωσε άδεια για τη μεταφορά 2,5 δισ. λιρών από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που προήλθαν από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας τον Ρώσο πρώην ιδιοκτήτη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμη να τον οδηγήσει στα δικαστήρια αν δεν καταβάλλει τα κεφάλαια.

«Το μήνυμά μου προς τον Αμπράμοβιτς είναι… ο χρόνος τελειώνει, τίμησε τη δέσμευση που ανέλαβες και πλήρωσε τώρα», δήλωσε ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. «Αν δεν το κάνεις, είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη ώστε κάθε δεκάρα να φτάσει σε εκείνους των οποίων οι ζωές έχουν διαλυθεί από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Ο Αμπράμοβιτς πιέστηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2022 να πουλήσει τον σύλλογο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Του δόθηκε άδεια να προχωρήσει στην πώληση υπό τον όρο ότι ούτε ο ίδιος ούτε πρόσωπα που συνδέονται μαζί του θα επωφελούνταν από αυτήν.

Τα έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων λιρών παραμένουν παγωμένα σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ολοκλήρωση της πώλησης, αφότου η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς λόγω των στενών του δεσμών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.