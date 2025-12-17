#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεξικό: Καλεί τον ΟΗΕ να αποτρέψει την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα

Απόλυτα αντίθετη στην παρέμβαση και την ξένη ανάμειξη στη λατινοαμερικανική χώρα δηλώνει η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ, καθώς σφίγγει ο κλοιός των ΗΠΑ γύρω από το Καράκας.

Μεξικό: Καλεί τον ΟΗΕ να αποτρέψει την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 16:39

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να «εκπληρώσουν τον ρόλο τους» και να αποτρέψουν την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ της χώρας της Λατινικής Αμερικής και των ΗΠΑ.

Η Σεϊνμπάουμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Μεξικό είναι κατά της παρέμβασης και κατά της ξένης ανάμειξης στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε χθες «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των υφιστάμενων σε κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε ακόμη μια κλιμάκωση στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.

Αντιδρώντας η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέρριψε τη «χοντρή στρατιωτική απειλή» του προέδρου των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση που παρεμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κίνα για Βενεζουέλα: Το Πεκίνο αντιτίθεται στον μονομερή εκφοβισμό χωρών

Απειλές Τραμπ κατά Μαδούρο και πετρελαϊκός αποκλεισμός

ΟΗΕ: Κοινή δήλωση Ελλάδας και κρατών του Σ.Α. για Γάζα και Δυτική Όχθη

Ευρωκοινοβούλιο: Ενισχυμένα μέτρα προστασίας για τους αγρότες ενόψει Mercosur

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο