Μεξικό: Καλεί τον ΟΗΕ να αποτρέψει την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να «εκπληρώσουν τον ρόλο τους» και να αποτρέψουν την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ της χώρας της Λατινικής Αμερικής και των ΗΠΑ.

Η Σεϊνμπάουμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το Μεξικό είναι κατά της παρέμβασης και κατά της ξένης ανάμειξης στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε χθες «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των υφιστάμενων σε κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε ακόμη μια κλιμάκωση στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.

Αντιδρώντας η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέρριψε τη «χοντρή στρατιωτική απειλή» του προέδρου των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση που παρεμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

