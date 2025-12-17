#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δεκάδες τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια

Στοχοποιήθηκαν πολυκατοικίες με αποτέλεσμα να καταστραφούν 130 διαμερίσματα, σύμφωνα με το BBC. Ζημιές προκλήθηκαν και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 16:42

Ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στην νότια περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθούν 26 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι Ρώσοι εκτόξευσαν κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, καταστρέφοντας πολυκατοικίες και προκαλώντας ζημιές σε υποδομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα» έγραφε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντορ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Τρεις επιθέσεις έπληξαν την πρωτεύουσα της περιοχής και τα περίχωρα της, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερειπίων συνεχίζονται.

Η ουκρανική αστυνομία, σύμφωνα με το BBC, ανακοίνωσε ότι σε διάστημα μισής ώρας την Ζαπορίζια έπληξαν τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Δύο από τις βόμβες έπληξαν πολυκατοικίες, καταστρέφοντας 130 διαμερίσματα. Η τρίτη βόμβα έπληξε μια υποδομή όπου προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής. 

Μια τέταρτη βόμβα εξερράγη δίπλα σε γυμνάσιο. Οι μαθητές δεν τραυματίσθηκαν, αλλά τραυματίσθηκε μια γυναίκα.

Η Ζαπορίζια, η οποία είχε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται τακτικά από τον ρωσικό στρατό, ο οποίος προελαύνει σταδιακά, με την πρώτη γραμμή να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα χιλιομέτρων.

Η πόλη της Ζαπορίζια, που απέχει λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από την γραμμή του μετώπου, έχει βομβαρδισθεί επανειλημμένα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

