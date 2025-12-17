Δεκάδες τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια

Ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης στην νότια περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθούν 26 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι Ρώσοι εκτόξευσαν κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, καταστρέφοντας πολυκατοικίες και προκαλώντας ζημιές σε υποδομή και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα» έγραφε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντορ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Τρεις επιθέσεις έπληξαν την πρωτεύουσα της περιοχής και τα περίχωρα της, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η κρατική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερειπίων συνεχίζονται.

Η ουκρανική αστυνομία, σύμφωνα με το BBC, ανακοίνωσε ότι σε διάστημα μισής ώρας την Ζαπορίζια έπληξαν τρεις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Δύο από τις βόμβες έπληξαν πολυκατοικίες, καταστρέφοντας 130 διαμερίσματα. Η τρίτη βόμβα έπληξε μια υποδομή όπου προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Μια τέταρτη βόμβα εξερράγη δίπλα σε γυμνάσιο. Οι μαθητές δεν τραυματίσθηκαν, αλλά τραυματίσθηκε μια γυναίκα.

Η Ζαπορίζια, η οποία είχε περίπου 710.000 κατοίκους πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίζεται τακτικά από τον ρωσικό στρατό, ο οποίος προελαύνει σταδιακά, με την πρώτη γραμμή να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα χιλιομέτρων.

Η πόλη της Ζαπορίζια, που απέχει λιγότερα από 25 χιλιόμετρα από την γραμμή του μετώπου, έχει βομβαρδισθεί επανειλημμένα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ