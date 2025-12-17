Mερτς: Αργεί ακόμη το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Δεν πέρασαν 48 ώρες από τις επίπονες διαβουλεύσεις στο Βερολίνο για την Ουκρανία με Ευρωπαίους ηγέτες, την αμερικανική αντιπροσωπεία Γουίτκοφ-Koύσνερ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και ο οικοδεσπότης Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο δημόσιο δίκτυο ZDF εμφανώς προβληματισμένος και απαισιόδοξος για πιθανή μεταστροφή της Μόσχας το επόμενο διάστημα, ενώ έκανε λόγο εμφατικά για «τεκτονικές ανακατατάξεις» που συντελούνται στον κόσμο. Σημειώθηκε πρόοδος, η οποία όμως δημιουργεί μια «επικίνδυνη δέσμευση για τη Γερμανία», όπως παρατηρεί από την πλευρά του σχολιαστικά το δίκτυο n-tv.

«Το είδατε στην αντίδραση της Ρωσίας: Δεν έρχεται ακόμη το τέλος του πολέμου», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος στο ZDF, εστιάζοντας στην επιτυχία των συνομιλιών στο Βερολίνο, κυρίως στη συμμετοχή των ΗΠΑ και στην «προθυμία» να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας στο κρίσιμο διάστημα «μετά από μια εκεχειρία». Τόνισε την καλή επικοινωνία που διατηρεί ο ίδιος τακτικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τηλεφώνησε στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά το δείπνο τους στην καγκελαρία τη Δευτέρας, δίνοντάς τους διαβεβαιώσεις για σύμπλευση στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Για τον Μερτς, τρία είναι τα κρίσιμα σημεία: πρώτον, το γεγονός ότι συζητήθηκαν στο Βερολίνο συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, ίδιας «ποιότητας» με τις εγγυήσεις που παρέχει η ρήτρα συλλογικής άμυνας του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, η δέσμευση των ΗΠΑ για παρακολούθηση της τήρησης των όρων της εκεχειρίας και, τρίτον, η συμφωνία πολλών ευρωπαϊκών κρατών για μελλοντική πιθανή ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης με απώτατο στόχο την προάσπιση της ασφάλειας της Ουκρανίας μεταπολεμικά.

«Θα απαντήσουμε στη ρωσική επιθετικότητα»

Ο καγκελάριος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση επίσης στη δημιουργία μιας «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης μεταξύ των δύο πλευρών» και, σε περίπτωση παραβίασής της, όπως είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας αίσθηση, «εάν χρειαστεί θα αντιμετωπίσουμε τις ρωσικές επιθέσεις».

Σε ερώτημα σχετικά με τη συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων στο πλαίσιο πολυεθνικής δύναμης που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία, ο Φρίντριχ Μερτς δεν απάντησε ευθέως, το αφήνει ανοιχτό, σημειώνοντας ότι σε μια τέτοια «Συμμαχία των Προθύμων» θα συμμετείχαν ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη όπως είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία και άλλα.

Ταυτόχρονα έδωσε έμφαση ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, χωρίς να προσδιορίζει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Υπάρχει καθυστέρηση αλλά μπορούμε να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο», είπε.

«Η Ουκρανία αναγνωρίζει de facto ρωσικά εδάφη»

Ως προς το εδαφικό και πιθανές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, ο καγκελάριος Μερτς ανέφερε ότι «de facto» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνωρίζει ως ρωσικά κάποια εδάφη της Ουκρανίας που κατέχει ήδη η Ρωσία. Όμως, όπως σημείωσε, η Ρωσία ζητά «περισσότερα απ' αυτό» και ζητά επίσης ένα μέρος του Ντονμπάς που δεν έχει κατακτήσει, «κάτι που είναι μη αποδεκτό από το Κίεβο».

«Ο Πούτιν έχει πει "νιετ" (όχι) σε πολλά. Τελικά θα πρέπει να πει "ναι", αν θέλει το τέλος του πολέμου», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, τονίζοντας ότι μέχρι τότε στόχος θα πρέπει να είναι η ενότητα της Ευρώπης, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας οι οποίες δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία, αλλά όλη την Ευρώπη.

Ως προς τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή με αντικείμενο τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπως είπε ο Φρίντριχ Μερτς «οι πιθανότητες είναι 50-50».

