Κίνα για Βενεζουέλα: Το Πεκίνο αντιτίθεται στον μονομερή εκφοβισμό χωρών

«Η διεθνής κοινότητα στηρίζει τη στάση της Βενεζουέλας όσον αφορά την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της», τόνισε ο Κινέζος ΥΠΕΞ στον Βενεζουελάνο ομόλογό του. Κορυφώνεται η ένταση με ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 17:55

Η Κίνα αντιτίθεται στον «μονομερή εκφοβισμό» χωρών και υποστηρίζει τις χώρες που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι που επικοινώνησε σήμερα με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις του στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ, ο Ουανγκ είπε ότι οι δύο χώρες τους είναι στρατηγικοί εταίροι και ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η υποστήριξη αποτελούν παράδοση των διμερών δεσμών.

«Η Κίνα πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα καταλαβαίνει και στηρίζει τη στάση της Βενεζουέλας όσον αφορά την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της», τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

