#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Zελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει ένα νέο «έτος πολέμου» το 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τους συμμάχους να συνεχίσουν τη στήριξη προς το Κίεβο πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Zελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει ένα νέο «έτος πολέμου» το 2026
Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 19:56

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της αυριανής κρίσιμης σημασίας συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα συζητηθούν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να εξακολουθήσουν να στηρίζουν το Κίεβο και να δείξουν στη Ρωσία ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη».

«Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων – το αποτέλεσμα για την Ευρώπη – πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η Ρωσία να νιώσει ότι η επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο τη νέα χρόνια θα είναι άσκοπη, επειδή η Ουκρανία θα έχει υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του ομιλία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι στόχοι της Μόσχας στη χώρα «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να διεξάγει ένα νέο «έτος πολέμου» στην Ουκρανία το 2026.

«Σήμερα, ακούσαμε ένα νέο μήνυμα από τη Μόσχα ότι ετοιμάζονται την επόμενη χρονιά για άλλο ένα έτος πολέμου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα εγκριθούν απ' το Κογκρέσο

Ζελένσκι: «Καίριας σημασίας» η χρήση ρωσικών assets

Οι ΗΠΑ βάζουν στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η κυβερνητική θέση για την χρήση ρωσικών κεφαλαίων υπέρ Ουκρανίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο