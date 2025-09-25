Εισηγμένες: 20 small caps «ανοίγουν τα χαρτιά τους»

Με αυξημένο ενδιαφέρον περιμένει η επενδυτική κοινότητα το συνέδριο που διοργανώνει η ΕΧΑΕ στις 5 Νοεμβρίου για τις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης («ΑΤΗΕΧ Small Cap Conference 2025»).

Και αυτό συμβαίνει γιατί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίου προσπαθούν να «σκανάρουν» εταιρείες της αποκαλούμενης «περιφέρειας» σε μια προσπάθειά τους να εντοπίσουν επενδυτικές ευκαιρίες και να αναλάβουν νέες δουλειές (πχ ειδικοί διαπραγματευτές).

Διαβάζοντας τώρα τα ονόματα των εταιρειών που θα «ανοίξουν τα χαρτιά τους» σε αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων, θα σχολιάζαμε μεταξύ άλλων, ότι:

Η Moda Bagno και η Κυριακούλης Μεσογειακές Κρουαζιέρες συμμετέχουν για πρώτη χρονιά στο συγκεκριμένο συνέδριο. Η παρουσία της Moda Bagno έρχεται να διαψεύσει εικασίες ορισμένων ότι η εταιρία θα αποχωρήσει από το ταμπλό, ενώ οι νέοι βασικοί μέτοχοι της Κυριακούλης (οικογένεια Τζώρτζη) δείχνουν να είναι αρκετά «θερμοί» στο να επικοινωνήσουν με την αγορά τους στόχους μιας εταιρείας στην οποία μόλις φέτος επένδυσαν.

Η Real Consulting θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ως εταιρεία, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στην Κύρια και όχι στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ (μεγαλύτερη ευχέρεια τοποθετήσεων από θεσμικά χαρτοφυλάκια).

Η Μοτοδυναμική έχει να παρουσιάσει το αναβαθμισμένο πρόσωπό της μετά από μια σειρά από συμφωνίες που έχει συνάψει.

Η Unibios θα έχει φέτος να παρουσιάσει σε αναλυτές και διαχειριστές τις προοπτικές που διανοίγονται μετά τη σχετικά πρόσφατη εξαγορά γαλλικής εταιρείας που διαπραγματεύεται στην «Εναλλακτική Αγορά» του Χρηματιστηρίου των Παρισίων.

Η European Innovation Solutions (πρώην Ευρωσύμβουλοι) θα κληθούν να παρουσιάσουν τη νέα στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων που ανακοίνωσε μέσα στο καλοκαίρι και η οποία περιλαμβάνει και τον κλάδο του αμυντικού εξοπλισμού.

Για το θέμα της δραστηριότητας στο χώρο των αμυντικών εξοπλισμών θα ρωτηθεί πιθανότατα και η Π. Πετρόπουλος, καθώς διαθέτει θυγατρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο.

Η παρουσία της AS Company επιβεβαιώνει την αξιοσημείωτη επενδυτική εξωστρέφεια (έχει επηρεάσει θετικά και την πορεία της τιμής της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ) που έχει υιοθετήσει η διοίκηση της εισηγμένης κατά το τελευταίο δεκαοκτάμηνο.

Η Revoil θα ρωτηθεί μεταξύ άλλων και για την πρόσφατη εξαγορά της Μαλτέζος, ενώ η ΕΛΤΟΝ Χημικά θα παρουσιάσει τις προοπτικές της, όταν παράλληλα θα πρέπει να περιορίσει το ποσοστό των βασικών της μετόχων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη διάταξη του νέου κανονισμού του ΧΑ περί ελεύθερης μετοχικής διασποράς (free float).

Σημειώνεται ότι οι (20) εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο “ΑΤΗΕΧ Small Cap Conference 2025” είναι οι ακόλουθες:

ALPHATRUST ANDROMEDA, AS COMPANY, ELTON GROUP, EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A. INTERLIFE, KIRIACOULIS GROUP, LOULIS FOOD INGREDIENTS, MEDITERRA, MOTODYNAMICS, N. VARVERIS-MODA BAGNO, ONYX, ORILINA PROPERTIES, PAPOUTSANIS, PERFORMANCE TECHNOLOGIES, PETROS PETROPOULOS, QUALITY & RELIABILITY, REAL CONSULTING, REVOIL, SOFTWEΒ, UNIBIOS