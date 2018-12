Citi Private Bank: Οι προοπτικές των αγορών το 2019

Τις προβλέψεις της για τις παγκόσμιες αγορές και τις επενδύσεις παρουσίασε η Citi Private Bank στην ετήσια σύνοδο ΕΜΕΑ Media Summit που διοργανώθηκε στις 3-4 Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της Citigroup στο Λονδίνο. Οι κ.κ. David Bailin, Global Head of Investments, Luigi Pigorini, EMEA Head of Citi Private Bank και Jeffrey Sacks, EMEA Head of Investment Strategy,ανέλυσαν διεξοδικά τις εκτιμήσεις και τη στρατηγική για τους πελάτες της Citi Private Bank για το επόμενο έτος.

Η κεντρική ιδέα της Citi Private Bank είναι ότι η παγκόσμια οικονομία και τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να καταγράψουν περαιτέρω κέρδη κατά το επόμενο έτος, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουν τις προκλήσεις που επιφέρει η επιστροφή στη νομισματική κανονικότητα, η μεγαλύτερη αστάθεια της αγοράς και η πολιτική αστάθεια.

Το Outlook του 2019 παρουσιάζει επίσης τρία επενδυτικά θέματα πολυετούς διάρκειας:

1. Τα μετρητά και την τοποθέτηση τους για την παραγωγή εισοδήματος, αφού τα αυξανόμενα επιτόκια έχουν κάνει τα χρήματα πιο πολύτιμα για μια ακόμη φορά,

2. Η διασφάλιση της περιουσίας, αφού στο τέλος του οικονομικού κύκλου είναι μια καλή στιγμή για να επιδιώξουν οι επενδυτές να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και προσφέρονται τέτοιες ευκαιρίες για κάτι τέτοιο.

3. Και τέλος οι ασταμάτητες τάσεις που μεταμορφώνουν τον κόσμο γύρω μας. Τι μπορεί να σημαίνει η άνοδος της Ασίας, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η ψηφιακή διαταραχή για τα χαρτοφυλάκια.

Το βασικό μήνυμα τους για το 2019 είναι η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων με την ανάπτυξη ισχυρότερων χαρτοφυλακίων σε πιο ταραγμένους καιρούς, εξηγεί η Citi Private Bank.

Η παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρήσει το 2019, αλλά θα παραμείνει πάνω από το 3%. Οι ΗΠΑ θα επιβραδύνουν λίγο περισσότερο, καθώς οι φορολογικές περικοπές δεν θα επαναληφθούν. Οι περισσότερες αγορές μετοχών παγκοσμίως θα ανακάμψουν μετά την υπερβολική προεξόφληση για την επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ, αν και δεν θα προκαλεί τόση έκπληξη, ο προστατευτισμός θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο.

Εν μέσω της σημερινής αμερικανικής νομισματικής σύσφιξης, αναμένεται ότι η οικονομική επέκταση θα συνεχιστεί το 2019, με μέτριες αποδόσεις για τις παγκόσμιες μετοχές και το σταθερό εισόδημα. Η απόδοση για τις μετοχές προβλέπεται στο 7% και για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος στο 1%. Για το δείκτη S&P 500 προβλέπουν 7% απόδοση και για τον ευρωπαϊκό Euro Stoxx 600 συνολικά 8%.

Η παγκόσμια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) ενδέχεται να επιβραδυνθεί από 16% σε 8% και , από το 23% στο 8% στις ΗΠΑ. H Citi Private Bank εκτιμάει ότι το δολάριο ΗΠΑ θα παραμείνει κάτω από το ανώτατο όριο του 2017 ενώ συνεχίζουν να αυξάνουν την ποιότητα στα χαρτοφυλάκια τους, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών ομολόγων.

Η Citι Private Bank διατηρεί την ελαφρώς overweight θέση της στις μετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά σταδιακά αυξάνει τις τοποθετήσεις στις αμυντικές στρατηγικές σταθερού εισοδήματος. Με την πάροδο του χρόνου, είναι πιθανό να συνεχίσουν να περιορίζουν την κυκλική έκθεση, προβλέποντας στην αυξανόμενη επίδραση της σύσφιγξης της Fed.

Η Fed

Εν απουσία μακροχρόνιων αρνητικών οικονομικών κρίσεων, η Fed ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια πέντε φορές έως το Δεκέμβριο του 2019. Παρά την θετική τους άποψη για τις αγορές, το σχετικά χαμηλό κόστος αντιστάθμισης στα χαρτοφυλάκια είναι κάτι που μπορεί να ληφθεί υπόψιν.

Οι αναλυτές της Citi δεν περιμένουν ύφεση στις ΗΠΑ το 2019, αλλά αυξάνονται οι κίνδυνοι υπερθέρμανσης για το 2020. Μια ανεστραμμένη καμπύλη επιτοκίων των ΗΠΑ, δηλαδή οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων να ξεπερνούν τις μακροπρόθεσμες, προηγήθηκε σε κάθε ύφεση τα τελευταία 50 έτη, κατά μέσο όρο για δώδεκα μήνες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ακόμα αντιστραφεί.

Τα μετρητά

Αναφορικά με το πρώτο επενδυτικό θέμα των μετρητών, η Citi Private Bank βλέπει ευκαιρίες στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Επενδύοντας μετρητά σε περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν έσοδα και επανεπενδύοντας αυτά τα έσοδα, αυτή η τακτική μπορεί να βελτιώσει τις συνολικές αποδόσεις χαρτοφυλακίου, να διατηρήσει τον πλούτο κα να προσφέρει βελτίωση στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Στο δεύτερο θέμα της διατήρησης του πλούτου, η Citi Private Bank εξηγεί ότι οι σημερινές συνθήκες είναι μια καλή στιγμή για να αναζητήσουν οι επενδυτές την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, αφού προσφέρονται καλές ευκαιρίες για το σκοπό αυτό. Παρότι είναι θετικοί στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, αναγνωρίζουν τις προκλήσεις της νομισματικής σύσφιγξης και της καμπύλης των αποδόσεων στις ΗΠΑ αλλά και της μεγαλύτερης μεταβλητότητας στην αγορά.

Η μεγάλη εικόνα

Τέλος, στο τρίτο θέμα των «ασταμάτητων τάσεων» που μετασχηματίζουν τον κόσμο και έχουν σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για το χαρτοφυλάκια, η Citi Private Bank εξηγεί ότι η «ασταμάτητη τάση» είναι ένα μείζον φαινόμενο με δυνατότητα να μεταμορφώσει τον κόσμο γύρω μας. Η άνοδος της Ασίας θα αλλάξει την δυτική κυριαρχία και θα αποτελεί το 40% της οικονομίας του 2023. Η μεσαία τάξης της Ασίας από 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι σήμερα εκτιμάται σε 3,5 δισεκατομμύρια το 2030.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επίσης αποτελεί μια τέτοια τάση. Ο παγκόσμιος πληθυσμός άνω των 60 ετών μπορεί να διπλασιαστεί από τώρα και το 2050 σε πάνω από 2 δισ. Υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που τίθενται όπως η συρρίκνωση της προσφοράς νέων εργαζομένων, η ανάγκη για μεγαλύτερες δαπάνες για τη θεραπεία και την πρόληψη της γήρανσης και των ασθενειών. Σε αυτό το πλαίσιο η Citi Private Bank προτιμάει εταιρείες που εμπλέκονται σε εξειδικευμένους τομείς της υγείας.

Τέλος, η ψηφιακή διαταραχή σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ολική μετατροπή των οδικών μεταφορών, αντικαθιστώντας τους ανθρώπους, την ατομική ιδιοκτησία αυτοκινήτων με αυτοκινούμενους στόλους Robo Taxis.

Η τεχνολογία Blockchain έχει πολλαπλές δυνατότητες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων σε πολλές συμβατικές συναλλαγές, όπως στις πληρωμές, την ασφάλιση, τη διαπραγμάτευση τίτλων και τη διαχείριση αρχείων υγείας.

Η Citi Private Bank πιστεύει ότι η ρομποτική θα συνεχίσει να αντικαθιστά και να αυξάνει την ανθρώπινη εργασία σε όλη την οικονομία. Η ιατρική αγορά ρομποτικών, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αυξηθεί από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.