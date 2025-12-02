Jefferies: Αλλάζει «πίστα» η Intralot, η νέα τιμή-στόχος

Η εικόνα που σκιαγραφεί η Jefferies για την Intralot είναι ξεκάθαρα αναβαθμισμένη. Στην πρώτη του επίσημη κάλυψη για την εισηγμένη, ο οίκος βλέπει έναν όμιλο που μετά την ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive (BII) λειτουργεί πλέον σε εντελώς διαφορετικό μέγεθος και ποιότητα, έναν όμιλο που συνδυάζει την ταχύτητα και το τεχνολογικό βάθος του iGaming με τη σταθερότητα των μακροχρόνιων συμβολαίων λοταρίας.

Η έναρξη κάλυψης της μετοχής είναι με σύσταση αγορά και τιμή-στόχο το €1,35, η οποία «ανεβαίνει» στα €2 (100% περιθώριο ανόδου) στο θετικό σενάριο και στο αρνητικό σενάριο στο €0,65. Πρόκειται, όπως υπογραμμίζουν οι αναλυτές James Wheatcroft και Matthew Copeland, για μια ενιαία δομή με έσοδα που προσεγγίζουν το €1,1 δισ. και EBITDA της τάξης των €435 εκατ., επίπεδα που άλλαζαν υποχρεωτικά την αφήγηση γύρω από την εταιρεία.

Ο οίκος στέκεται ιδιαίτερα στο ότι η BII φέρνει στην Ιntralot ένα εργαστήριο υψηλής αποδοτικότητας: μια αγορά όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που πλέον αντιπροσωπεύει το 61% του προσαρμοσμένου κύκλου εργασιών του ομίλου, μαζί με ένα χαρτοφυλάκιο παικτών με έντονα «recreational» προφίλ και υψηλή πιστότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την Jefferies, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής κερδοφορίας, δεδομένου ότι η BII κινείται με περιθώρια EBITDA κοντά στο 40%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο των ανταγωνιστών.

Την ίδια στιγμή, η Ιntralot διατηρεί τη δική της βαρύτητα στο δίκτυο λοταριών με 49 συμβόλαια σε 40 δικαιοδοσίες, με μέση διάρκεια 16 χρόνια και ιστορικό ανανεώσεων που αγγίζει το 89%.

Οι νέες εκτιμήσεις για τον όμιλο της Ιntralot

Η Jefferies επισημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο κόσμων, της αντοχής της λοταρίας και της ταχύτητας του ψηφιακού παιχνιδιού (digital gaming), δημιουργεί ένα οικονομικό μοντέλο ασυνήθιστα ισορροπημένο.

Οι ταμειακές ροές του ομίλου προσεγγίζουν τα €380 εκατ., με μετατρεψιμότητα 88%, ενώ οι επενδυτικές ανάγκες περιορίζονται στο ελάχιστο. Μια τέτοια δομή, εξηγούν οι αναλυτές, επιτρέπει στην εταιρεία να χρηματοδοτεί αυτόνομα τις επιθετικές διεκδικήσεις της στην αγορά των λοταριών στις ΗΠΑ, να μειώνει μόχλευση, η οποία αναμένεται να υποχωρήσει στις 2,5 φορές το EBITDA ως το 2028 και ταυτόχρονα να διατηρεί πολιτική μερισμάτων με payout της τάξης του 35%.

Στο μέτωπο της βρετανικής φορολογικής επιβάρυνσης, που αποτέλεσε τον μεγάλο αστάθμητο παράγοντα του 2025, η Jefferies θεωρεί ότι το τοπίο έχει πλέον καθαρίσει. Η αύξηση της φορολογίας στο online gaming στο 40% δημιουργεί μεν μια αμιγή επιβάρυνση της τάξης των €127 εκατ. στο EBITDA, ωστόσο ο οίκος εξηγεί ότι η BII διαθέτει τη δομή, τα περιθώρια και την εμπορική δύναμη για να απορροφήσει σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος του πλήγματος, με στόχο μετριασμό περίπου 60% έως το 2027.

Οι υψηλότερες αποδόσεις, η χαμηλή εξάρτηση από ακριβό marketing και το προφίλ των παικτών της BII την τοποθετούν, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, σε πλεονεκτική θέση έναντι μικρότερων ανταγωνιστών, που δύσκολα θα επιβιώσουν στον νέο φορολογικό χάρτη, ανοίγοντας τον δρόμο για μετατόπιση μεριδίων αγοράς.

Αυτός ο συνδυασμός με καθαρή ορατότητα στα έσοδα της λοταρίας, διατηρήσιμα περιθώρια στο digital και μία αγορά που συγκεντρώνεται, δημιουργεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης με πολλαπλές διαστάσεις, σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο.

Η Jefferies θεωρεί κρίσιμη τη συμμετοχή της Ιntralot στον μεγάλο κύκλο ανανεώσεων συμβολαίων στις ΗΠΑ, όπου δύο δικά της και δώδεκα ανταγωνιστικά συμβόλαια συνιστούν ευκαιρία που φτάνει αθροιστικά τα €200 εκατ. EBITDA. Παράλληλα, η ώριμη τεχνογνωσία της BII ενισχύει τις πιθανότητες της εταιρείας να κερδίσει νέα έργα στο iLottery, την πιο ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή υποκατηγορία της λοταρίας.

O αμερικανικός οίκος επιλέγει να τοποθετηθεί με σαφώς θετικό τρόπο και στην αποτίμηση. Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 7,5 φορές EV/EBITDA, επίπεδο χαμηλότερο από το ιστορικό της εταιρείας και αισθητά χαμηλότερο από τις ευρωπαϊκές αποτιμήσεις στον κλάδο. Η τιμή-στόχος του €1,35 αντικατοπτρίζει μια αναμενόμενη διόρθωση αυτής της ασυμμετρίας, χωρίς να προεξοφλεί πλήρως το re-rating που θα μπορούσε να φέρει η σταδιακή αποκλιμάκωση του ρίσκου στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και οι πιθανές επιτυχίες σε νέες αναθέσεις στις ΗΠΑ.