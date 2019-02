Θετική για τις ελληνικές τράπεζες η Morgan Stanley

Οι τάσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών για το 2019, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο 11ο Annual Forecast Dinner που διοργάνωσε η Eλληνική Ένωση CFA με θέμα: “2019: Ένας ακόμα χρόνος αβεβαιότητας για τις κεφαλαιαγορές; (“Another year of uncertainty for financial markets?”) και πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στο Hilton.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολλά στελέχη από τον τραπεζικό και τον γενικότερο χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας μας, τα οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές από την J.P. Morgan Asset Management , την Morgan Stanley και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) που στις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους έδωσαν τις προβλέψεις τους για το 2019 τόσο για τις διεθνείς αγορές όσο και για την Ελλάδα.

«Για ακόμα μια χρονιά το Annual Forecast Dinner της Ελληνικής Ένωσης CFA έδωσε με επιτυχία το στίγμα για τις τάσεις που θα διαμορφωθούν στις αγορές το 2019. Οι προσκεκλημένοι μας είχαν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από διακεκριμένα στελέχη που μοιράστηκαν μαζί μας τις προβλέψεις τους, βοηθώντας μας να αποκτήσουμε μια πιο πλήρη εικόνα για την προβλεπόμενη πορεία των αγορών το 2019, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Το 2019, θα είναι μια ακόμα χρονιά που θα χρειαστεί ως χώρα να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις για τη σταθεροποίηση και των ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού κλάδου και είναι ένα διαρκές στοίχημα η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα μας οδηγήσουν σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA κ. Λουκάς Δέδες, CFA.

O κ. George Juscsak, Executive Director, Senior Sales Executive της J.P. Morgan παρουσίασε τις προβλέψεις της επενδυτικής τράπεζας για τις αποδόσεις διάφορων κατηγοριών επενδύσεων για το 2019 και τις εκτιμήσεις της για την νομισματική πολιτική της Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2019.

Οκ. Danny Anson-Jones, Equity Analyst της Morgan Stanley αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν τον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις της επενδυτικής τράπεζας για την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων των 4 ελληνικών συστημικών τραπεζών, με το βασικό σενάριο να είναι αισιόδοξο, ενώ εκτίμησε ότι και οι τέσσερις τράπεζες θα επιτύχουν τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές. Ωστόσο επεσήμανε τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι οποίοι επηρεάζουν τη βελτίωση των μεγεθών των τραπεζών.

Στην τοποθέτησή της η κ. Αυγούστα Βραχνού, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), παρουσίασε το επενδυτικό πλάνο της EBRD για την Ελλάδα και τους τομείς που παρουσιάζουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και ευκαιρίες όπως ο κλάδος των υποδομών και των καλλιεργειών (agribusiness). Μια ακόμη προτεραιότητα για την EBRD στην Ελλάδα είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά αυτών με εξαγωγικό χαρακτήρα.

Στην συζήτηση που ακολούθησε οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ομιλητές θέματα σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τον τραπεζικό κλάδο, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και τη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση.

Το 11ο Annual Forecast Dinner της Ελληνικής Ένωσης CFA είχε την υποστήριξη του προγράμματος MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και της ¨Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.