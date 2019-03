Ε.Κ.: Πρώτη συνάντηση της Ομάδας Διαλόγου για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει, ότι σήμερα 7 Μαρτίου 2019, έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Διαλόγου για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία του Κόμβου Καινοτομίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CM HUB).

Την Ομάδα Διαλόγου υποδέχτηκε ο Πρόεδρος καθηγητής κ. Χαράλαμπος Γκότσης, ο οποίος χαρακτήρισε την ίδρυση του Κόμβου Καινοτομίας της Επιτροπής ως «ένα μικρό βήμα σε ένα μέλλον χωρίς όρια. Με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και εξειδικευμένων φορέων στην τεχνολογία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εγκαταστήσει στην ιστοσελίδα της κόμβο επικοινωνίας, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ εποπτευόμενων ή μη εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα στους τομείς του Fin Tech, που αφορούν στο ρυθμιστικό πεδίο της εποπτικής αρχής. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα λειτουργεί αμφίδρομα με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τις εταιρείες αλλά και την εθνική μας οικονομία» τόνισε ο κ. Πρόεδρος.

Από πλευράς Επιτροπής συμμετείχαν ακόμη ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Ξενοφών Αυλωνίτης καθώς και τα στελέχη Μαρί Μαρκοσιάν, Λένα Ρούσσου και Μιχάλης Μερσίνης.

Η Ομάδα Διαλόγου για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία του Κόμβου Καινοτομίας της Ε.Κ. αποτελείται από τους κ.κ.:

 Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN),

 Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Σταϊκούρα, του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με αναπληρωτή τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σκιαδόπουλο του ιδίου τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

 Καθηγητή Γεώργιο Γιαγλή, Διευθυντή του Institute for The Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC),

 Κωνσταντίνο Βότη, κύριου ερευνητή στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA/CERTH),

 Κωνσταντίνο Καλογεράκη, Διευθυντή Προγράμματος του επιταχυντή Be Finnovative της ΕΤΕ και Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ελληνικού Κόμβου Blockchain με αναπληρωτή τον κ. Μύρωνα Φλουρή, στέλεχος της Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,

 Γιώργο Καραμανώλη, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ελληνικού Κόμβου Blockchain,

 Μιχάλη Ψαλλίδα, ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Κόμβου Blockchain.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο κ. Σκιαδόπουλος σε αναπλήρωση του κ. Σταϊκούρα, ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλίδης σε αναπλήρωση του κ. Καραμανώλη και ο κ. Βότης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συμβολή της Ομάδας Διαλόγου στον Κόμβο Καινοτομίας θα είναι ουσιαστική και καθοριστική ως προς την κατανόηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας τεχνικών θεμάτων αρχιτεκτονικής τους, καθώς και στην ανάλυση ρυθμιστικών ζητημάτων με σκοπό την καταγραφή προτάσεων για ενδεχόμενη δημιουργία εθνικού κανονιστικού πλαισίου.