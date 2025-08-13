Αέριο: Ανοίγουν οι κάνουλες από βόρεια Ελλάδα προς την Ουκρανία

Ο ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου ICGB, σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή δύο νέα διασυνοριακά προϊόντα δυναμικότητας: τη Διαδρομή 2 και τη Διαδρομή 3.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, αυτές οι στρατηγικές διαδρομές μεταφοράς φυσικού αερίου θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και θα προσφέρουν πρόσθετη άμεση πρόσβαση από τη βόρεια Ελλάδα προς την Ουκρανία, με συνδεσιμότητα στα συστήματα LNG Αλεξανδρούπολης και TAP.

Μετά την επίσημη έγκριση από το Εποπτικό Συμβούλιο της ICGB, τα προτεινόμενα προϊόντα δυναμικότητας θα υποβληθούν τώρα στις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των χωρών της διαδρομής για τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η Διαδρομή 2 και η Διαδρομή 3 βασίζονται στο ήδη ανακοινωμένο δεσμευμένο προϊόν δυναμικότητας της Διαδρομής 1, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Κύριος σκοπός τους είναι να διευκολύνουν την έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική προμήθεια φυσικού αερίου στις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Ουκρανίας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Διαδρομή 2: Ξεκινάει από το σημείο διασύνδεσης Αμφιτρίτη στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, διασχίζει τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και συνεχίζει μέσω του Διαβαλκανικού Διαδρόμου, ακολουθώντας τη διαδρομή:

• Αμφιτρίτη → Κομοτηνή (IGB) → Στάρα Ζαγόρα → Negru Voda 1 / Kardam → Isaccea 1 / Orlovka → Kaushany → Grebenyky

Διαδρομή 3: Ξεκινάει από το σημείο διασύνδεσης της ICGB με τον TAP και ακολουθεί την ίδια διαδρομή:

• Κομοτηνή (είσοδος IGB από TAP) → Στάρα Ζαγόρα → Negru Voda 1 / Kardam → Isaccea 1 / Orlovka → Kaushany → Grebenyky

Για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα αυτά είναι εμπορικά βιώσιμα και ελκυστικά για τους συμμετέχοντες στην αγορά, όλοι οι συμμετέχοντες διαχειριστές συμφώνησαν να εφαρμόσουν έκπτωση 25% στα κανονικά μηνιαία τιμολόγια. Η ICGB και ο διαχειριστής της Ουκρανίας GTSOU προχώρησαν ακόμη περισσότερο, προσφέροντας έκπτωση 46% έκαστος – τη μεγαλύτερη στην περιοχή – ως σαφή ένδειξη της κοινής δέσμευσης για την υποστήριξη της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας και την περιφερειακή κρατική συνεργασία. Η δυναμικότητα θα προσφέρεται αποκλειστικά με μηνιαία προϊόντα, μέσω ενός ενιαίου πλειστηριασμού για την τιμή ανά μήνα.

Με την εισαγωγή των Διαδρομών 2 και 3, η ICGB ενισχύει τον ρόλο της ως κεντρική αρτηρία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, συνδέοντας διαφοροποιημένες πηγές φυσικού αερίου από τον Νότο, με τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Η απόφαση της εταιρείας να ευθυγραμμιστεί με τη μεγαλύτερη έκπτωση στην περιοχή, υπογραμμίζει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην περιφερειακή αλληλεγγύη, την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική ευελιξία.

«Ευχαριστούμε το Εποπτικό Συμβούλιο της ICGB για την υποστήριξή του σε αυτή τη σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσαν οι Εκτελεστικοί Διευθυντές της ICGB, Γεώργιος Σάτλας και Τεοντόρα Γκεοργκίεβα. «Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία στην περιοχή και να στηρίξουμε την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη τη Νοτιανατολική Ευρώπη. Ανυπομονούμε να λάβουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και να συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους διαχειριστές, ώστε να διασφαλίσουμε αποδοτική και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε φυσικό αέριο για την Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή».