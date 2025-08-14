#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το αμοιβαίο που κάλυψε τη χασούρα του 1999 και δίνει υπεραξία

Ένα α/κ κατάφερε να καλύψει τις απώλειες από τη συντριπτική βουτιά της εποχής της φούσκας του ΧΑ. Δίνει απόδοση 60,46%, ενώ ο ΓΔ παραμένει στο -54,1%.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 18:17

Παρά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά το 1999, το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» έχει καταφέρει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να προσφέρει υπεραξία στους μεριδιούχους του, επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, την περίοδο 31/07/1999 - 31/07/2025, η κατηγορία μεριδίων R του Α/Κ, κατέγραψε θετική απόδοση +60,46%, ενώ αντίθετα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε σημαντική υποχώρηση -54,10%.

Είναι πρόδηλο ότι το Α/Κ επέτυχε όχι μόνο να προστατεύσει τους επενδυτές έναντι της πτώσης, αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύθηκαν από αυτή, ανταμείβοντας τους μεριδιούχους που επέδειξαν πειθαρχία και προσήλωση στο επενδυτικό τους πλάνο, σημειώνει.

Στον αντίποδα, πολλοί επενδυτές που επέλεξαν να επενδύσουν σε μεμονωμένες μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου καταγράφουν ακόμη και σήμερα σημαντικές απώλειες στο αρχικό τους κεφάλαιο.

Η κατηγορία μεριδίων R του ιστορικού αμοιβαίου κεφαλαίου «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» έχει σημειώσει διαχρονικά εντυπωσιακή υπεραπόδοση, καθώς από την έναρξή του (ακέραια έτη από 31/07/1996 έως 31/07/2025) έχει επιτύχει σωρευτική απόδοση +1.031,42%, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. σημείωσε απόδοση +126,97% την αντίστοιχη περίοδο, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της ενεργής επαγγελματικής διαχείρισης.


Από την έναρξή του, το Α/Κ έχει επιτύχει μέση ετήσια απόδοση +8,72%, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια στη δημιουργία αξίας για τους μεριδιούχους του.

Το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» επενδύει σε όλο το φάσμα των κεφαλαιοποιήσεων, έχει μεγάλη διασπορά σε διαφορετικούς κλάδους και αποτελεί απόδειξη πως «η γνώση φέρνει κέρδος», επιτυγχάνοντας να μετατρέψει τις προκλήσεις σε προοπτικές καταλήγει.

 

