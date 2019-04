Ποιες εταιρίες διακρίθηκαν στα Corporate Affairs Excellence Awards

Οι Εταιρικές Υποθέσεις στη θέση που τους αξίζει. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης και τελετής απονομής των Corporate Affairs Excellence Awards (CAEA) 2019 που διοργανώθηκαν για 6η χρονιά από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Την Τρίτη 16 Απριλίου, στο Grand Hyatt Athens, σε μία εντυπωσιακή τελετή ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ, απένειμε τα βραβεία και τις ειδικές διακρίσεις σε επιχειρήσεις και φορείς που κατάφεραν να ξεχωρίσουν για την στρατηγική τους στην Επικοινωνία το 2019. Παρουσιαστές της λαμπρής βραδιάς ήταν οι δημοσιογράφοι, Γιώργος Κακούσης και Δημήτρης Πετρόπουλος.

Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης, η διαΝΕΟσις παρουσίασε σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τις τάσεις στο τομέα των Εταιρικών Υποθέσεων και της Επικοινωνίας εν γένει, όπως αποτυπώνονται σε πρόσφατες έρευνες της. Επιπλέον, δόθηκε τιμητική διάκριση στην κα Μαριάννα Πάγκαλου για το πολύπλευρο έργο και τη σημαντική της συνεισφορά στην ΕΕΔΕ και τον κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα, καθώς και στην οικογένεια του αείμνηστου Θάνου Ζαφειρόπουλου, του οραματιστή που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο χώρο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων.

Η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κα Φωτεινή Μπαμπανάρα δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε διάκριση αποτελεί ηθική ικανοποίηση για όλους εμάς που πιστεύουμε στην αξία και στον ρόλο που μπορεί να έχουν οι Εταιρικές Υποθέσεις και καθημερινά εργαζόμαστε για να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει. Πιστεύουμε ότι το καταφέραμε. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές για την άψογη για την διοργάνωση, την αγορά Επικοινωνίας για την στήριξη του Θεσμού και να συγχαρώ όλες τις εταιρείες για την συμμέτοχή τους. Απόψε είμαστε όλοι νικητές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα CAEA αποτελούν τα μόνα θεσμικά βραβεία Επικοινωνίας στη χώρα μας και ότι στόχος τους είναι η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η φετινή διοργάνωση κατέγραψε αύξηση 52% στις συμμετοχές σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση. Μία ακόμη καινοτομία των CAEA 2019 αποτέλεσε το γεγονός ότι για πρώτη φορά μπορούσαν να συμμετέχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, εκτός της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων:

Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications)

· ΑΜΥΜΩΝΗ (Δημιουργία Πρότυπης Παιδικής Χαράς για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες)

Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement)

· Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη (SeaChange Greek Islands)

· ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (CHANGE4ELLAKTOR)

· FRAPORT GREECE (Flying Against the Storm)

· METRO AEBE (Πάμε Μπροστά - Δίνουμε Πίσω)

· ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (Seeds for Growth)

Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications)

· Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ (1st INTERNAL COSMOTE HACKATHON)

· Public (Public: η ελληνική εταιρία που δημιουργεί τον Retailer του Αύριο)

Έμμεση επικοινωνία προϊόντος/υπηρεσίας (Brand P.R.)

· WIND ΕΛΛΑΣ (WIND VISION Press Conf)

· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (Δημιουργία ταυτότητας και στρατηγική επικοινωνίας για το brand Fish from Greece)

· Public (Η ομάδα των #Publicistas δημιουργεί μοναδικό social media περιεχόμενο για τα Public!)

Καλύτερη Χρήση των Social Media (Best Use of Social Media)

· Vodafone – Panafon (Πρόγραμμα “World of Difference - Ίδρυμα Vodafone”)

Σχέσεις με MME (Media Relations): Έπαινος

· Vodafone A.E (H Vodafone εγκαινιάζει το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα)

Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / Crisis Management): Έπαινος

· Συστήματα SUNLIGHT (Πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sunlight, στην Ξάνθη –Πώς η εταιρία μετέτρεψε την κρίση σε ευκαιρία)

· Σκλαβενίτης (Σκλαβενίτης: Ένα πλάνο εταιρικής αναδιάρθρωσης με θετικό αποτύπωμα)

Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ (CSR)

· Info Quest Technologies A.E.B.E. (Πρόγραμμα “Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest”)

· ΓΙΩΤΗΣ (Μία Ελπίδα Γεννιέται)

· ΟΠΑΠ Α.Ε. (Ανακαίνιση Παιδιατρικών Νοσοκομείων “Η Αγία Σοφία” & “Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού”)

· ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (Πρόγραμμα “SPEAK κατά της έμφυλης βίας” με τη συνεργασία της ΔΙΟΤΙΜΑ)

· Coca- Cola Hellas (Πρόγραμμα ZERO WASTE FUTURE)

Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)

· Vodafone – Panafon (Πρόγραμμα Εθελοντισμού “Το καλό μας συνδέει”)

Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία (Corporate Integrated Communication)

· Eurobank AE (Eurobank Omni Channel Campaign)

· Mastercard (Mastercard: Leave A Legacy)

Ειδικές διακρίσεις δόθηκαν:

Καλύτερη χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs)

· ΑΜΥΜΩΝΗ (Δημιουργία Πρότυπης Παιδικής Χαράς για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες)

· Info Quest Technologies (Πρόγραμμα “Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest”)

· ΓΙΩΤΗΣ (Μία Ελπίδα Γεννιέται)

Καινοτομία στην Επικοινωνία

· ΣΕΤΕ (Τουρισμός Αξία για όλους)

· Novartis Hellas (“Κάνε Κλικ”)

Έρευνα & Προγραμματισμός (Research & Planning)

· ΕΛΛΑΚΤΩΡ (CHANGE4ELLAKTOR)

· ΗΡΑΚΛΗΣ (Πρόγραμμα Επιβράβευσης Ιδεών & Καλών Πρακτικών “Έχω μία ιδέα”)