Ψήφιση φορονομοσχεδίου ως τις 10 Αυγούστου θέλει η κυβέρνηση

Ένα πρώτο κύκλο επαφών με τους δανειστές είχε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Συνομίλησε με τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο, συναντήθηκε εκτός από το Κλάους Ρέγκλινγκ με τον Π. Ντόλμαν (ΔΝΤ). Αύριο Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον Ντ. Κοστέλο (Κομισιόν), ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα παραβρεθεί και στην συνάντηση που θα έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον επικεφαλής του ESM.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ESM η συνάντηση του Κλάους Ρέγκλινγκ με τον Χρήστο Σταϊκούρα διεξήχθη σε θετική ατμόσφαιρα.

Όπως αναφέρεται πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση των δυο ανδρών και στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονταν «η σημερινή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, οι δεσμεύσεις της χώρας, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και οι προκλήσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας».

Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν να συνεχίσουν να έχουν στενή και εποικοδομητική συνεργασία για το καλό της Ελλάδας, των πολιτών της και για την προώθηση της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι από την πλευρά των δανειστών δίνεται περιθώριο για αλλαγές στην δημοσιονομική πολιτική υπό την προϋπόθεση ότι «πιάνονται οι στόχοι». Κατά τις ίδιες πηγές έγινε μια πρώτη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο. ενώ πολύ σύντομα θα παρουσιαστεί το κείμενο στους δανειστές. Δεν αλλάζει ο στόχος σε ότι αφορά την κατάθεσή του και την ψήφισή του μέχρι τις 10 Αυγούστου.

Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα γίνουν συζητήσεις, ενώ πολλές εξ αυτών έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται αλλαγές στη «Χρυσή Βίζα» αλλά και στο leasing αυτοκινήτων.

Να σημειωθεί ότι η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για το 2019, ενώ διαμηνύεται ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες του υπουργείου που κάνουν τις σχετικές προβλέψεις.

Today I spoke with the new finance minister of 🇬🇷 @cstaikouras over the phone. A good and open conversation about Greece’s challenges. I invited him to present his policy plans in the next #Eurogroup in Helsinki. pic.twitter.com/qbbycKh8CE