Προσυνέδριο IFLA στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς 22 & 23 Αυγούστου

Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς αύριο, 22 Αυγούστου και ώρα 9.00 γίνεται η έναρξη του Satellite meeting στα πλαίσια του 85ου Παγκόσμιου Συνέδριου Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ινστιτούτων (85th WLIC 2019 IFLA Congress) το οποίο φέτος έχει έδρα την Αθήνα, σε συνεργασία με το Τμήμα “Statistics and Evaluation”.

Το θέμα είναι "More Than Numbers: Implementing New Assessment Methods for Libraries" στο οποίο οι ομιλητές/τριες θα μοιραστούν τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και την εμπειρία τους για την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών αξιολόγησης.

Οι ομιλητές/τριες είναι καθηγητές σε Πανεπιστημιακές σχολές ή εργαζόμενοι σε μεγάλες βιβλιοθήκες της Ισπανίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, των Φιλιππίνων, της Ρουμανίας, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Σιγκαπούρης, της Ινδίας και της Ελλάδας.

Κεντρική ομιλία της συνάντησης είναι «Project Outcome for Academic and Public Libraries: Outcome Measurement Made Easy» των Sara Goek, Mary Jane Petrowski, Emily Plagman, από την Αμερικάνικη ένωση Κολλεγιακών Βιβλιοθηκών.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στο 85ο IFLA στο Μέγαρο Μουσικής, από 24 έως 29 Αυγούστου, με εισηγήσεις και συμμετοχή στο πρόγραμμα library visits.

Αρωγοί στην αυριανή επιστημονική εκδήλωση στάθηκαν το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, ο Δήμος του Πειραιά και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.