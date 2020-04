Σεντένο: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία στο Eurogroup

Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία, έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter για τη σημερινή συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Συμβουλίου. O Σεντένο ανέφερε ότι έχει εντατικές επαφές με τους ομολόγους του πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η έναρξη της οποίας μετατέθηκε αρχικά για τις 19.00 και στη συνέχεια για τις 20.00 (ώρα Ελλάδας).

«Εντατικές επαφές με τους άλλους υπουργούς Οικονομικών πριν την επανέναρξη του Eurogroup σήμερα το απόγευμα. Η εμπιστοσύνη των πολιτών μας εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET