ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 13η προεδρία της Γερμανίας

Αν η Άγκελα Μέρκελ είναι προληπτική, θα ξαφνιαστεί όταν διαπιστώσει ότι η προεδρία της ΕΕ, που αναλαμβάνει, είναι η 13η για τη Γερμανία από ιδρύσεως E.Ε. το 1957.

Σίγουρα πάντως δεν είναι καλό σημάδι ότι θα είναι η πρώτη εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε. σε καιρό πανδημίας.

«Καλή επιτυχία στη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που ξεκινά σήμερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη», εύχεται με μήνυμα στο twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ο διεθνής Τύπος θεωρεί ως «μεγάλη τύχη» για την Ελλάδα τη γερμανική προεδρία, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle. Υπάρχουν θετικά σχόλια από την ελληνική πολιτική ηγεσία για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από τη Γερμανία και αυξημένες προσδοκίες για το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταδίδει η Deutsche Welle.

«Η Γερμανία αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου την εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε. και οι προσδοκίες από ελληνικής πλευράς είναι μεγάλες», γράφει ο ανταποκριτής της ARD στην Κων/πολη Τόμας Μπόρμαν στην ιστοσελίδα του ραδιοσταθμού DLF, με τίτλο «Μεγάλη τύχη για την Ελλάδα η γερμανική προεδρία».

«H προσμονή στην Ελλάδα για το εξάμηνο της γερμανικής προεδρίας ξεκίνησε μέσα Μαΐου, όταν η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότειναν από κοινού ένα Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ, για τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία.

Ας σημειωθεί ότι μιλάμε για 500 δισ. επιδοτήσεις και όχι δάνεια, τα οποία δεν πρέπει να επιστραφούν. Η γενναιοδωρία της καγκελαρίου εξέπληξε πολλούς στον Νότο της Ευρώπης. Και σαν μην έφθανε αυτό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αύξησε το ποσόν κατά 250 δισ. ευρώ σε μορφή δανείων.

Όλα αυτά γίνονται δεκτά στην Ελλάδα με ικανοποίηση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι η καγκελάριος είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει από την ερχόμενη Τετάρτη.

Best of success to @EU2020DE for a fruitful EU Council Presidency in these challenging times! We stand with you for Europe' s recovery! 🇩🇪🇪🇺🇬🇷

Big thanks to @EU2020HR for your work and our cooperation during the last 6 months! pic.twitter.com/MBF33PpDeF