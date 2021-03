Κομισιόν: Πρόσθετη στήριξη 2,5 δισ. για Ελλάδα μέσω του SURE

Η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 3,7 δισ. ευρώ σε έξι κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE, του μέσου των 100 δισ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Οι προτάσεις ακολουθούν επίσημα αιτήματα για πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του SURE, τα οποία υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα, επιπλέον της στήριξης που έχει ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο.

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπέβαλαν τα έξι κράτη μέλη, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή που ορίζεται κατωτέρω. Με τον τρόπο αυτό, το σύνολο της προτεινόμενης από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του SURE, χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 94,3 δισ. ευρώ για 19 κράτη μέλη.

Η πρόσθετη στήριξη για την Ελλάδα ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ, με τη συνολική στήριξη μέσω του προγράμματος να ανέρχεται σε 5,2 δισ. ευρώ.

Αυτή η πρόσθετη στήριξη θα βοηθήσει τα έξι κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της επανεμφάνισης λοιμώξεων και των μέτρων ανάσχεσης που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπισή της. Η εξέλιξη της κατάστασης της υγείας και της οικονομίας οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση των δημόσιων δαπανών οι οποίες συνδέονται με μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας. Τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα, καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων μέτρων, πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης στο πλαίσιο του SURE.

Μετά τις συμπληρωματικές ενισχύσεις που προτάθηκαν σήμερα, το μέσο SURE μπορεί ακόμη να διαθέσει χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 5,7 δισ. ευρώ, και τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να υποβάλουν αιτήματα στήριξης. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να αξιολογήσει περαιτέρω συμπληρωματικά αιτήματα από τα κράτη μέλη που αφορούν υφιστάμενα ή νέα μέτρα σχετικά με την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 και νέων περιορισμών.

Το μέσο SURE αποτελεί καίριο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και για τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών ζημιών της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πρώτη εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής για το SURE, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, διαπίστωσε ότι το μέσο πέτυχε τον στόχο του κατά τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του. Έχει στηρίξει 25-30 εκατ. εργαζομένους και 1,5 με 2,5 εκατ. επιχειρήσεις, ενώ εξοικονόμησε από κυβερνήσεις περίπου 5,8 δισ. ευρώ σε πληρωμές τόκων μέσω των πρώτων τεσσάρων εκταμιεύσεων της χρηματοδότησης από το SURE έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Eκτελεστικός Aντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Αυτή η πρόσθετη χρηματοδοτική συνδρομή θα βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προστατεύσουν τον λαό και το εργατικό δυναμικό τους εν μέσω της αμείλικτης πίεσης που δέχονται λόγω της πανδημίας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει τους εργαζομένους της οι οποίοι βιώνουν τεράστια ανασφάλεια έτσι ώστε, μαζί, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τούτη την κρίση και να επανεκκινήσουμε τις οικονομίες μας. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η αλληλεγγύη της ΕΕ: η διασφάλιση ότι κανείς δεν θα αφεθεί στο περιθώριο.»

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Eπίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Καθώς πολλά μέρη της Ευρώπης βιώνουν ένα τρίτο κύμα λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19, η ΕΕ εξακολουθεί να επιδεικνύει αλληλεγγύη με την εφαρμογή του μέσου SURE για την προστασία των εισοδημάτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Χάρη στα πρόσθετα δάνεια χαμηλού κόστους ύψους 3,7 δισ. ευρώ, που παρέχει σήμερα η ΕΕ στα έξι κράτη μέλη, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα έχουν εγγυημένο εισόδημα σε μιαν εποχή εργασιακής αβεβαιότητας.»

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Eπίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις οικονομίες μας, προτείνουμε σήμερα περαιτέρω χρηματοδότηση ύψους 3,7 δισ. ευρώ για εθνικές προσπάθειες στήριξης των εργαζομένων σε έξι χώρες της ΕΕ. Το SURE αποτελεί ευρωπαϊκή επιτυχία και είμαι υπερήφανος γι' αυτό.»