Εκτόξευση ΑΕΠ κατά 16,2% το 2ο τρίμηνο

Εκρηκτική ανάπτυξη 16,2% κατέγραψε το ΑΕΠ το β’ τρίμηνο, ακολουθώντας τα βήματα των υπόλοιπων οικονομιών της ευρωζώνης και βάζοντας τις βάσεις για αναθεώρηση από το ΥΠΟΙΚ του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης, που σήμερα παραμένει στο 3,6%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν διψήφια μεταβολή από 12% έως 22,6% για κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές το β’ τρίμηνο του έτους σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η επέκταση του ΑΕΠ είναι 3,4% και οι τριμηνιαίες μεταβολές στην κατανάλωση 0,2%, στις επενδύσεις 4,3%, στις εξαγωγές 2,9% και στις εισαγωγές 5%.

Η επίδοση κατατάσσει τη χώρα μας ψηλά στην κατάταξη της ευρωζώνης. Οι οικονομίες της ευρωζώνης επανήλθαν δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, με τις ισχυρότερες επιδόσεις να καταγράφονται, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, στην Ισπανία (19,8%), τη Γαλλία (18,7%), την Ιταλία (17,3%) και την Πορτογαλία (15,5%), όταν Τσεχία (7,8%), Λιθουανία (8,6%) και Γερμανία (9,2%) κατέγραψαν τις «ασθενέστερες» μεταβολές.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ανάπτυξη 14,3% στην ευρωζώνη και 13,2% στην Ε.Ε το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μετά από συρρίκνωση 1,3% (σε Ε.Ε και ευρωζώνη) το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να προχωρήσει σε ανοδική αναθεώρηση των ετήσιων εκτιμήσεων για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η αναθεώρηση αναμένεται με το προσχέδιο του προϋπολογισμού στις 4 Οκτωβρίου και ο πήχης αναμένεται να μπει σαφώς ψηλότερα σε σχέση με την τρέχουσα επίσημη εκτίμηση για μεγέθυνση 3,6%. Το γεγονός άλλωστε επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ο Χρήστος Σταϊκούρας, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, επέκταση με ρυθμό πάνω από 13% το δεύτερο τρίμηνο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,7%.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως

εξής:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για την αύξηση του ΑΕΠ:

«Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη κατά 16,2% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Ακόμη και σε μια περίοδο με μερικά lockdown, το τριμηνιαίο ΑΕΠ είναι ήδη πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που παρέχουν ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο για όλους».





Greece's economy surges 16.2% year on year in the 2nd quarter, shattering expectations. Even during a period with partial lockdowns, quarterly GDP is already above pre-pandemic levels. We remain focused on reforms that deliver inclusive growth and raise living standards for all.